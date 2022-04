GeForce NOW sigue sumando juegos... y demos

Seguramente recordarás que la semana pasada te hablamos de la nueva función de GeForce NOW, el servicio de juego en la nube de NVIDIA y que ahora, además de permitirte jugar en sus servidores a los juegos de tus bibliotecas compatibles con el servicio, ahora también ofrece demos de juegos, para que puedas valorarlos por ti mismo antes de decidir si comprarlos o no. Una idea que ya sonaba bien en teoría, y que mejora cuando salta a la práctica.

Como usuario de GeForce NOW desde hace ya tiempo, lo primero que hice, cuando tuve ocasión, fue probar alguna de las demos, y si las expectativas eran altas, el contacto de las mismas con la realidad fue aún más satisfactorio. Todavía no he probado todas las demos que, de salida, se han incluido en esta función que, recuerdo, son las siguientes:

Chorus

The Riftbreakers

Diplomacy is not an option

Ghostrunner

Inscryption

Seekers

Boti Boi

Como digo, no he tenido tiempo de probar todas las demos incluidas en GeForce NOW y, por lo que parece, se me acumula el «trabajo, ya que a las tradiciones sumas de nuevos títulos al catálogo del servicio de todos los jueves, hoy se suma también la llegada de una nueva demo, la de Terraformers: First Steps on Mars, el prólogo de Terraformers, que nos permitirá ponernos al mando de un destacamento humano con la misión de colonizar Marte.

Aunque, de momento, la función de demos de GeForce NOW es una novedad, personalmente espero que sea una función con mucho recorrido por delante, y que nos devuelva a aquellos tiempos en los que las demos de los juegos estaban plenamente a la orden del día. Ya fuera para PC o, sobre todo, para consola, y como bien recordaba uno de nuestros lectores la semana pasada, los CD/DVD que acompañaban a algunas revistas, nos permitían saborear un poco de los nuevos lanzamientos y, de este modo, tener más clara la decisión de compra.

Con la función de demos de GeForce NOW, se puede recuperar aquel espíritu, solo que con la enorme comodidad que proporciona el modelo de juego en la nube del servicio de NVDIA. ¿Podría, con el tiempo, llegar a convertirse en un punto de referencia para la prueba de nuevos juegos? Tendremos que esperar para verlo, pero la simple posibilidad de que así sea ya me parece una excelente noticia.

GeForce NOW: Nuevos juegos

Pero no solo de demos vive el usuario de GeForce NOW. Así que este jueves se suman ocho nuevos títulos a la lista de compatibles con el servicio. Y cabe destacar, entre ellos, Need for Speed HEAT y Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, ambos de Origin, la tienda de Elecronic Arts, lo que nos recuerda una vez más que el alcance de GeForce NOW, no solo en juegos sino también en plataformas, aspira a ser lo más amplio posible.

Estos son los ocho nuevos juegos que se suman esta semana a GeForce NOW: