Trust GXT Callaz, análisis: cuando menos es más

Siendo una de las bases de todo jugador, disponer de un buen teclado especializado a la hora de jugar puede suponer una diferencia real en nuestras partidas. Por desgracia, la gran mayoría de estos periféricos suele estar asociado a un gasto bastante elevado, por lo que muchas veces acabamos recurriendo a modelos básicos. Algo que podremos evitar con el recientemente presentado Trust GXT Callaz, un teclado gaming para todos los públicos diseñado para ofrecer una experiencia a todo color, con un diseño único, y un precio de nivel de entrada apto para cualquier bolsillo.

Nada más sacar el teclado de la caja, lo primero en lo que nos fijamos es en su diseño, con un teclado de esquinas recortadas que crean algunos ángulos adicionales para tratar de mantener esa personalidad gaming más clásica, pudiendo identificarlo dentro de este ámbito desde el primer momento aun pese a su cuerpo reducido. Y es que por supuesto no podremos evitar destacar su formato TKL, con un formato un 20% más pequeño al sacrificar el lateral derecho y el teclado numérico, manteniendo la misma estabilidad y comodidad de cualquier teclado completo al tiempo que mejora su funcionalidad.

Y es que este formato otrora ligado en exclusiva a aquellos enfocados a un estilo más en itinerancia, ha ido cobrando poco a poco más interés entre el general de los usuarios, ofreciendo ventajas de organización al ocupar menos espacio en el escritorio, lo que nos permite usar el ratón con mayor amplitud y, por lo tanto, disponer de una mayor libertad en los movimientos a la hora de jugar. Además de su tamaño, este formato suma otras ventajas para mejorar su transporte, reduciendo su peso hasta apenas 659 gramos sin sacrificar en rendimiento.

Diseñado en exclusiva para el mundo del gaming, pero cuando profundizamos en sus especificaciones nos damos cuenta de que no es así, y de que es mucho más que un teclado mecánico más para juegos. Para ello, el GXT Callaz incorpora unos interruptores mecánicos Red Outemu, que tienen una vida útil de hasta 50 millones de pulsaciones y un recorrido de 4 milímetros, además de una fuerza de actuación de 47 gramos.

El hecho de que Trust haya utilizado ese tipo de interruptores, que son lineales, uniformes, suaves y silenciosos, ya es un indicador claro de que ha optado por un enfoque gaming pero equilibrado, en lugar de centrarse en una especialización absoluta. Personalmente, creo que esta postura es muy acertada, ya que convierte al GXT Callaz en una solución más interesante para el usuario medio.

Todo ello por supuesto manteniendo un añadido imprescindible como la iluminación LED multicolor independiente para todas las teclas, la cual podremos personalizar a través del propio teclado con 6 colores y 20 modos predeterminados. Y es que por desgracia, una de las grandes renuncias para mantenerse dentro de un precio económico es su software, prescindiendo por completo de ningún tipo de controlador digital.

Pasando así por fin a las pruebas de uso, dada su orientación de teclado gaming, nos hemos centrado en analizar su desempeño dentro de este ámbito. Aunque como siempre, al tratarse de uno de los periféricos básicos de un ordenador, también hemos querido probarlo a la hora de realizar tareas de uso cotidiano para el estudio o trabajo.

Pese a tratarse de un teclado mecánico, no deja de sorprendernos gratamente que los interruptores del GXT Callaz ofrecen unas pulsaciones no especialmente sonoras, que si bien tampoco pueden clasificarse como silenciosas, permitirán una mejor convivencia. Sin embargo, no deja de ser curioso que la marca haya añadido una pequeña resistencia que nos permitirá discernir las pulsaciones de manera sonora y táctil, con un clic algo más «plástico» que los teclados mecánicos tradicionales, pero que nos seguirá ayudando a saber cuándo realizamos cada tecleo.

Así pues, por lo general el teclado rinde de manera bastante buena, con una respuesta que, tras unos pocos minutos de uso para hacernos al tipo de pulsación, se vuelve realmente natural. Sin embargo, sí que podemos encontrar algunas deficiencias destacables como una pequeña limitación en la entrada anti-ghosting, una cualidad que se traduce en que, cuando pulsemos un número mayor de teclas, perderemos alguna de las entradas. Y es que aunque puedan parecer suficientes a la hora de un uso normal, e incluso a la hora de jugar algunos títulos como League of Legends, sí que hemos notado algunas diferencias en otros géneros como MMOs como Final Fantasy XIV o algunos juegos de carácter más frenético como Apex Legends o Fortnite.

Dicho esto, tanto en las tareas cotidianas como en otros ámbitos como el trabajo, seguiremos contando con un dispositivo fiable y cómodo.

En líneas generales, nos encontramos con un teclado realmente complaciente en todos los ámbitos, destacando sobre todo entre otras opciones dentro de su rango de precio. Y es que actualmente podemos encontrar el Trust GXT Callaz por un precio tremendamente económico que apenas alcanza los 44,99 euros, disponible través de la propia web de la marca así como algunos distribuidores locales como Amazon o PcComponentes, gozando a fecha de la publicación de un descuento adicional en el primero.