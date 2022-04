«Me está haciendo una soga» (Peter Gordon, El Poder del perro 2021)

No hay nadie. Me quedo mirando la habitación hipnotizado por el balanceo de la persiana que se mece por el aire que entra a través de la ventana medio rota. Los muebles están cubiertos de esa fantasmal escarcha que cubre todo lo que toca el viento desde hace cinco años y que se que no debo tocar. Aún con guantes. Quizás estén escondidos. Quizás me he equivocado de apartamento. Pero algo me dice que no. Algo que ahora mismo me está aplastando la garganta, algo que hace que asomen las lágrimas aunque apriete los párpados. No hay nadie. «Charles». Hay mucha estática pero puedo escuchar la voz de Laura. «Laura». Su voz sintética prosigue con tono de reproche «Te dije que no vinieras. Que era peligroso.» Le grito. Es inútil gritar a Laura. Pero no puedo evitarlo «¿Peligroso? Tú localizaste la señal. Tú me dijiste que estaban aquí. Luego intentaste disuadirme pero fuiste tú la que les encontró con tus satélites.» Al final no puedo evitar que me tiemble la voz. Quiero pensar que por la ira. «Me has mentido, pero no puedes mentir…»

«No te he mentido. He omitido información.» la voz de Laura adquiere un tono condescendiente. «Este es el lugar donde se detectó la última señal proveniente de un humano. Eso es lo que te dije. Luego también te dije la verdad. Venir aquí era peligroso. Por muchas razones.» Quedamos en silencio. A pesar de todo me siento en el sofá esperando que el traje protector sea suficiente. Enfrente una pantalla muerta y detrás de ella el halo que ha dejado la radiación en la pared. Miro a la pantalla como si fuera a cobrar vida en cualquier momento. Pero no lo hace. En la casa hay macetas que solamente contienen polvo, libros y objetos que cubren el suelo, ropa que seguramente dejarían caer al intentar escapar. Pero no hay cadáveres. Nunca encuentro cadáveres Y Laura no me sabe explicar por qué a pesar de que sus sensores y sus satélites abarcan todo este planeta. Muerto. Hay un cuaderno encima de la mesa. Me levanto y lo abro utilizando las pinzas que siempre llevo encima. «Es otoño. Me gusta el sol en otoño.» Parece la letra de un niño. Hay siluetas de hojas secas sobre el papel. No creo que llegue a ver ese sol. Otra vez.

El Volkswagen Arteon 2021 es una actualización de un modelo que ya tuvimos ocasión de probar anteriormente, un representante de la interpretación en clave deportiva de una berlina de tamaño grande con los últimos avances en cuanto a motorización y sistemas de ayuda a la conducción. En nuestro caso hemos probado una de las variantes más interesantes, la versión e-hybrid con sistema de propulsión híbrido enchufable de 218 caballos y con carrocería familiar o Shooting Brake tal y como la denomina la casa alemana.

Modelo analizado Volkswagen Arteon Shooting Brake Motor y acabado eHybrid R-Line 1.4 TSI Potencia 218 CV (156 CV gasolina 116 caballos eléctrico) Velocidad máxima 222 Kmh Aceleración o-100 7,8 s Largo/ancho/alto 4866/1871/1449 mm Potencia máxima RPM 218 CV Par máximo Nm/RPM 400 Nm Caja de cambios Automática 6 marchas Web https://www.volkswagen.es/ Precio 56.700 euros (antes de ayudas y descuentos)

El tamaño de este Arteon con carrocería familiar es el mismo que el modelo berlina, 4,87 metros, logeramente más largo que el Arteon de la generación de 2017. Exteriormente la línea mantiene el estilo de su antecesor con un diseño achatado y estilizado con tintes aerodinámicos. En la parte delantera destaca, como lo hacía en la versión anterior, el capó alargado adornado con los característicos relieves que le dan el toque deportivo. Delante los grupos ópticos de gran tamaño se confunden con la parrilla horizontal para lograr un efecto muy vistoso.

Frontal agresivo

Esta parrilla se exiende cubriendo la parte central del paragolpes dejando espacio para una franja que recorre toda la parte inferior en el color de la carrocería combinado con plástico negro. En este material se colocan en los laterales dos tomas de aire decorativas que dan otro toque de originalidad y dinamismo. Esta parte es la que diferencia el frontal de esta versión de la anterior ya que por lo demás el frontal es prácticamente idéntico y conserva ese aspecto agresivo y deportivo tan particular que le desmarca de su pariente cercano más serio: el Passat.

En lo que respecta al lateral el cambio más evidente es el de la línea, que al tratarse de una carrocería familiar no baja en la parte trasera en un ángulo tan pronunciado, lo que repercute en la habitabilidad. En total esta versión es nueve centímetros más alta que la berlina. De cualquier forma al tratarse de todo un «sport wagon» el diseño de la carrocería no cae de forma tan vertical al llegar al portón. Se puede decir que es un buen compromiso entre un familiar y un deportivo. Detalles cromados, ventanillas sin marco y llantas de 19 pulgadas terminan de dar ese aspecto dinámico al coche.

Obviamente también el diseño cambia en este Shoting Brake con respecto a la versión berlina al llegar a la parte posterior. El portón es amplio con grupos ópticos de gran tamaño a los lados que se separan en dos elementos al abrir el maletero. En la parte inferior el paragolpes es de gran tamaño y eleva bastante la superficie de carga. Abajo del todo un reducido faldón de plástico negro protege la doble salida de escape a cada lado del coche.

Interior de calidad

El interior de este Arteon cumple las expectativas que anuncian sus 4,87 metros con una amplitud que queda potenciada por la mayor altura que ofrece la carrocería Sport Wagon y el gran techo solar que da impresión de disponer aún de más espacio. En la parte delantera los asientos pertenecientes a la variante R-Line son de corte deportivo con el reposacabezas integrado en el respaldo y costuras en color blanco con el logo R en la parte superior del apoyo de la espalda.

Nos ha gustado el tacto del cuero sintético y la forma del asiento que envuelve perfectamente al conductor tanto en la parte del asiento como en la del respaldo por lo que iremos muy bien recogidos en cualquier circunstancia de conducción a la que sometamos al Arteon. En general los acabados y materiales son de muy buen nivel con una disposición racional de todos los mandos y elementos tanto para el conductor como para el acompañante.

Algunos detalles nuevos son notables como las tiras de led que se ocultan en distintos lugares del habitáculo como en las puertas que además pueden cambiar de color para dar avisos. La pantalla del sistema de información y entretenimiento es de 9 pulgadas y es completamente táctil y debajo de ella se encuentra la zona de sensores para controlar la climatización, cosa que se agradece para no tener que acceder a estos controles a través de la pantalla. El inconveniente es que no tienen relieve por lo que no podemos sentire al tacto qué estamos accionando.

Sin cables

Una novedad sobre el sistema es que ahora es posible la conexión de Android Auto y Apple Car Play mediante conexión inalámbrica, por lo que no tendremos que usar un cable para disfrutar de esta función. En nuestro modelo también dispone de un hueco tras la palanca de cambios en el que dejar el móvil que dispone de sistema de carga inalámbrica. Lo cierto es que el tamaño es suficiente… siempre que el móvil no disponga de una funda, lo que dificulta además la carga al estar la parte trasera del móvil más separada de la superficie del soporte. Un problema que no ha sido solucionado que sepamos por ninguna marca.

El volante está tapizado en cuero sintético de tres radios con la parte inferior recortada al estilo deportivo. Dispone también de botones táctiles, lo cual siemrpe es una dificultad a la hora de seleccionar la función adecuada sin mirar, pero funcionan de forma correcta como en otros modelos de la marca. En general sigue siendo uno de los modelos con mejores acabados que ofrece VolksWagen con un buen cuidado por los detalles como la tapicería de los huecos porta objetos.

En la parte trasera hay bastante espacio y una altura mayor que la que encontrábamos en la versión berlina anterior, ya que la carrocería no desciende tan bruscamente como apuntamos en las observaciones del diseño exterior. Esto hace que este Arteon Shooting Brake sea una versión más recomedable para acoger viajeros en la parte de atrás. Hay distancia de sobra con los asientos delanteros para acomodar las piernas, aunque el ocupante de la plaza central tendrá que separarlas por lo voluminoso del túnel de transmisión.

Maletero discreto

Aunque la carrocería podría invitar a pensar lo contrario, el maletero no es mucho más capaz que el de la versión de carrocería berlina y solamente aporta dos litros más. Además en la versión híbrida enchufable que hemos probado las baterías se comen buena parte del espacio y dejan 455 litros para acomodar carga y equipaje. No es una mala cifra y el espacio de carga es muy regular por lo que no supone un gran inconveniente gracias al tamaño del coche.

Disponemos de una gran cortinilla que cubre la carga y que podemos desplegar en dos posiciones para facilitar el que podamos proteger parcialmente lo que transportemos. Hay algunos elementos para fijar la carga, aunque no demasiados, y un punto de luz además de un hueco debajo de la tapicería que en realidad apenas nos servirá para almacenar los cables. Los asientos se pueden abatir para lograr una capacidad de carga máxima de 1.497 litros.

Llega el momento de ponernos al volante de este imponente Volkswagen Arteon y lo primero es revisar qué nos tiene que contar la ficha técnica. Nos encontramos con un sistema de propulsión ya conocido con un motor de 1.4 litros de gasolina con un rendimiento de 156 caballos al que se une un motor eléctrico de 116. Las baterías permiten sobre el papel que este Arteon se pueda desplazar hasta 62 kilómetros en modo puramente eléctrico (según la homologación WLTP). El conjunto se mueve gracias a una caja de cambios DSG de seis velocidades.

Silencio al volante

El habitual silencio de los coches con motorizaciones eléctricas totales o parciales nos recibe al pulsar el botón de encendido y nos acompaña siempre que tratemos con suavidad el acelerador. En esos momentos la sensación de confort y de calidad de rodadura es muy alta con una buena insonorización del exterior. La amortiguación del coche mantiene esa impresión absorbiendo con eficacia todas las irregularidades del terreno, incluso en el modo más deportivo en el que se endurecen para mejorar la respuesta en curva.

Como en otros modelos híbridos enchufables del grupo podemos seleccionar varios modos de funcionamiento: Eco, Confort, Normal, Sport y finalmente e Individual que permite configurar varios parámetros de funcionamiento del coche para obtener un modo de conducción personalizado. También disponemos del famoso botón GTE que hace que el sistema de propulsión pueda entregar el máximo de potencia haciendo funcionar conjuntamente el motor eléctrico y el de explosión.

A pesar de que el confort de marcha cuando rodamos tranquilos es muy alto, los 218 caballos y la silueta deportiva de este Arteon piden ponerlo a prueba en trayectos más «comprometidos». Este coche mantiene el aplomo de su versión anterior y es capaz de una agilidad muy reseñable al movernos en terrenos virados. El motor responde muy bien en cualquier circunstancia, no es posible estirar la parte alta del cuentarrevoluciones como lo haríamos con un coche puramente de gasolina pero lo compensa con creces al disponer de una reserva de par y de potencia considerables a bajas revoluciones.

Conclusiones

Con esta prueba hemos podido entrar en contacto con tres nuevas experiencias en el «mundo Arteon»: poder comprobar los cambios de esta nueva versión, casi en su totalidad estéticos aunque con interesantes mejoras funcionales, experimentar la carrocería Shooting Brake, que gana sobre todo en habitabilidad posterior, y poner a prueba la versión híbrida enchufable, que mantiene el espíritu deportivo de las versiones más «alegres» de este modelo añadiendo la racionalidad y ecología de un motor eléctrico.

Nos sigue gustando mucho este modelo como coche confortable capaz de devorar muchos kilómetros. Por otro lado no se ha traicionado para nada el espíritu deportivo, tanto en su diseño como en la motorización que con 218 caballos bien plantados y un cambio DSG muy eficaz sigue regalando excelente sensaciones al volante. Un coche ideal para aquellos a los que elegir una gran berlina familiar no sea sinónimo de renunciar a deportividad, practicidad y ecología.