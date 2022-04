Después de varios meses desde su primer anuncio, y tras unas semanas de pruebas, finalmente WhatsApp ha anunciado oficialmente la inminente implementación de sus nuevas funciones de Comunidades y las reacciones de emojis para mensajes en su próxima actualización de la aplicación disponible para el público en general.

Comenzando por la tan esperada función de los emojis, a partir de ahora contaremos con la posibilidad de añadir reacciones a los mensajes de los chats grupales y privados, con los que podremos compartir nuestra opinión sin tener que inundar los chats con nuevos mensajes y menciones a comentarios ya pasados.

Así pues, parece ser que finalmente la función llegará bajo la pequeña limitación de sólo seis reacciones disponibles: me gusta (pulgar arriba), me encanta (corazón), alegría (cara riendo), asombro (cara sorprendida), tristeza (cara llorando) y agradecimiento (palmas juntas), aunque no se descarta que la compañía añada algunos otros emojis en sus siguientes actualizaciones.

Por otra parte, WhatsApp también ha anunciado la llegada de la nueva función de Comunidades, unos lugares de reunión similares a los grupos, pero con un carácter público que nos permitirá reunirnos con otros usuarios bajo un segmento de gustos concreto. Además, estas comunidades contarán con algunos beneficios adicionales para los administradores, quienes contarán con algunas herramientas adicionales para la moderación como la capacidad para que los administradores eliminen mensajes problemáticos en un grupo.

Siguiendo con la línea de las primeras pruebas vistas en Argentina, la próxima versión de WhatsApp también incluirá una mejora para la función de uso compartido de archivos, que nos permitirá ahora compartir archivos de hasta 2 GB de tamaño. Adicionalmente, la compañía también ha anunciado el incremento de la capacidad de sus llamadas de voz grupales de un toque, que ahora permitirán conectar hasta 32 personas en una misma sala.

Si bien se espera que las funciones de Comunidades y las reacciones de emojis lleguen en la siguiente gran actualización, las otras dos funciones anunciadas apuntan a una llegada algo más temprana dentro de «las próximas semanas».