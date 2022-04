Desde hace ya tiempo hemos visto las diferentes medidas que el gobierno de China ha ido implementando, parece que ahora el gigante asiático va a endurecer todavía más sus prácticas, habiendo anunciado públicamente que comenzará a hacer cumplir activamente la regulación que prohíbe la transmisión en vivo de juegos no autorizados.

Y es que si bien el país siempre ha exigido que los juegos contasen con una licencia oficial antes de que puedan ser vendidos o retransmitidos dentro del país, hasta ahora había sido un poco más «laxa» al ahora de hacer cumplir la última prohibición.

Según comparten desde Reuters, la Administración Nacional de Radio y Televisión del país transmitió este mensaje del gobierno el pasado viernes, anunciado que todas las plataformas de Internet tienen «estrictamente prohibido» transmitir cualquiera de los títulos que el gobierno no haya aprobado. Algo redundante dado que el país está paralizando la aprobación de nuevos títulos desde mediados del año pasado.

China’s regulation around video games continues to focus on compliance and enforcement.

Games have always required a license before they can be distributed or streamed in China. The latter was rarely enforced. Now it will be. https://t.co/gRZeSQ6hLX

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 15, 2022