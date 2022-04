El lanzamiento de Grand Theft Auto V «next gen» estuvo limitado a las consolas de nueva generación, y ya tuvimos la oportunidad de ver que las diferencias que marcaba frente al original no eran todo lo grandes que cabía desear, y también os dije que esa versión no quedaba nada bien frente a diversos mods que estaban disponibles para la versión original en PC, y que hacían que el juego llegase a rozar el fotorrealismo en algunos aspectos.

Precisamente por eso, porque Grand Theft Auto V «next gen» no tiene nada que hacer frente a los mods que están disponibles, de forma gratuita en la mayoría de los casos, para el original de PC os dije en su momento que no tenía sentido llevar llevar ese título a compatibles. El caso es que un nuevo listado de la ESRB ha vuelto a indicar un posible lanzamiento de Grand Theft Auto V «next gen» en PC, y sugiere que su anuncio se produciría de forma «inminente».

Dado que no ha sido confirmado por Rockstar debemos tomarlo como un «rumor», aunque tenemos que darle el valor que merece, ya que su fuente no es un tuit de un anónimo, sino que la información proviene de la Entertainment Software Rating Board (ESRB), y por tanto tiene una credibilidad bastante considerable. Por otro lado, también hay que pensar que al final el lanzamiento de Grand Theft Auto V «next gen» en PC es positivo para Rockstar, ya que se traduciría en más ingresos.

#GTAV has been recently re-rated by the ESRB on PC and the game is now listed for PC, PlayStation 5 and Xbox Series X|S, hinting at the possibility that the contents added to #GTAV and #GTAOnline on the new gen consoles, might arrive soon on PC.

