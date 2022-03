No hay que ser muy observador para darse cuenta de que en WhatsApp alguien pisó el acelerador hace ya algún tiempo. Y es que, tras una larga temporada (de años) en las que las novedades se podían contar con los dedos de una mano, en algún momento entre finales de 2020 y principios de 2021, empezamos a ver noticias, a un ritmo muy superior al habitual hasta entonces, de las nuevas funciones que se iban sumando (o al menos probando en versiones beta) en el servicio.

El ejemplo más reciente lo encontramos en las reacciones a mensajes, que ya podemos encontrar en las versiones beta de las apps de WhatsApp, pero también en las encuestas en los chats de grupos, en los mensajes autodestruibles, en las comunidades, en las copias de seguridad con cifrado de extremo a extremo y, claro, en el más que esperado modo multidispositivo. Un año de lo más destacable, que no obstante queda empañado por la polémica sobre los cambios en los Términos de servicio anunciados por la compañía a principios del año pasado.

Sea como fuere, ya podemos sumar otra novedad a la lista, y es que según podemos leer en WABetaInfo, WhatsApp ya ha comenzado las pruebas para permitir que se puedan enviar archivos de hasta dos gigabytes a través del servicio. Debemos recordar que otros servicios, como Telegram, ya ofrecen capacidades similares, pero que hasta el momento WhatsApp mantiene el límite de tamaño en unos exiguos 100 megabytes.

Esta función, de momento en modo beta, ha sido desplegada en Argentina, de modo que los usuarios del país ya deberían poder transferir archivos de gran tamaño a través de WhatsApp. Tiene todo el sentido del mundo que esta función llegue cuando el soporte multidispositivo ya se ha mejorado sustancialmente, pues parece bastante probable que una cantidad importante de envíos de archivos de ese tamaño se produzcan entre un smartphone y un PC, sea en el sentido que sea.

No hay pistas sobre cuando veremos saltar esta función de Argentina al resto del mundo, pero sí que podemos imaginar que, salvo problemas con el funcionamiento de la misma que lo retrasen, es un movimiento que no debería retrasarse demasiado, no mucho más de medir las necesidades de infraestructura y aprovisionarlas. Más todavía si tenemos en cuenta que, como ya he comentado anteriormente, otros servicios que son rivales directos de WhatsApp ya lo ofrecen. Así, cuanto antes lo haga, antes empatará con algunos de sus rivales, y estará en disposición de adelantarlos con otras nuevas funciones.