El AMD Ryzen 7 5800X3D se agota en 24 horas

Desde que AMD anunciara el procesador Ryzen 7 5800X3D, las expectativas alrededor del que la propia compañía identifica como el chip más rápido para gaming no han dejado de crecer. Y esto es comprensible, puesto que sus especificaciones no pasan desapercibidas, tanto por su velocidad, de 4,5 gigahercios (que ya hay quien se ha atrevido a incrementarla) como por sus cien megabytes de caché L2 y L3, este integrado es la principal respuesta por parte de AMD a la undécima generación de Intel Core en el campo del gaming.

Modelo Núcleos/Hilos Frecuencia máx. Cachetotal TDP Ryzen 7 5800X3D 8 / 16 Hasta 4,5 gigahercios 100 megabytes 105W

AMD anunció recientemente fechas y precios de sus nuevos integrados, que ya analizamos aquí, y supimos que el AMD Ryzen 7 5800X3D llegaría al mercado el 20 de abril, y que su precio sería de 449 dólares. Un precio en la línea de su principal rival, el Intel Core i7-12700K, pero en un chip dirigido milimétricamente al mercado del gaming, en lo que me parece un movimiento bastante inteligente por parte de AMD y que, a tenor de los primeros datos, habría funcionado a la perfección.

Y es que, según podemos leer en Wccftech, todas las unidades del AMD Ryzen 7 5800X3D puestas a la venta en el mercado minorista estadounidense se agotaron en tan solo 24 horas, una señal clara del interés que ha generado el primer procesador de escritorio que emplea la tecnología 3D-Cache, que permite apilar verticalmente los módulos de memoria caché dentro del integrado, para maximizar de este modo la capacidad de la misma.

Ahora bien, no todo son buenas noticias. Y es que, como seguramente ya habrás imaginado, a las pocas horas de su salida a la venta en el mercado minorista, empezaron a aparecer las primeras unidades del AMD Ryzen 7 5800X3D en lo que amablemente se suele denominar el mercado secundario, y que en realidad no es más que la ya clásica y asquerosa reventa. Las primeras «ofertas» ya elevaban su precio de los 449 a los 599 dólares, y ya se ha llegado a ver a algún miserable revendedor elevar su precio hasta los 999 dólares. No quiero entrar ahora en el debate sobre la reventa, pero creo que necesitamos rayos exterminadores, y los necesitamos urgentemente.

Sea como fuere, y a la espera de comprobar si AMD tiene la capacidad de traer más Ryzen 7 5800X3D al mercado en el corto y en el medio plazo, lo que sí que parece fuera de duda es que, tanto por diseño como por marketing, AMD lo ha hecho de matrícula de honor con este chip, demostrando que todavía es capaz de pelear con Intel la batalla del rendimiento extremo, y generando unos puntos extra de expectativas con la futura generación de chips, que prometen mucho y muy bueno.