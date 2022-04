Desde el anuncio del AMD Ryzen 7 5800X3D durante el pasado CES 2022, quedó claro que AMD había puesto toda la carne en el asador para proporcionar a la comunidad gamer un chip excepcional. Y no solo por su velocidad, que puede alcanzar los 4,5 gigahercios en modo turbo, sino por el uso de la tecnología 3D V-Cache, que permite superponer memoria en vertical, de modo que se incrementa la capacidad sin tener que hacer más grande el contenedor y, por lo tanto, se hace posible que el procesador se ajuste al socket actual de AMD, el AM4.

Por si no lo recuerdas, el Ryzen 7 5800X3D destaca principalmente por sus 100 megabytes de caché (4 megabytes de caché L2 y 96 megabytes de caché L3), a los que se suma el rendimiento de sus ocho núcleos y 16 hilos, que como indicaba anteriormente pueden alcanzar los 4,5 gigahercios.

Modelo Núcleos/Hilos Frecuencia máx. Cache (L2+L3) TDP Ryzen 7 5800X3D 8 / 16 Hasta 4,5GHz 100 MB 105W

La complejidad interna del Ryzen 7 5800X3D limita, eso sí, el voltaje máximo con el que puede trabajar, por lo que AMD lo oferta como un integrado no apto para realizar overclocking y, de hecho, varias funciones relacionadas con el mismo están deshabilitadas, para evitar los riesgos que esta operación podría plantear. Según AMD, el voltaje máximo que permite es de 1,35V, que es precisamente al que trabaja cuando alcanza su máximo rendimiento nominal. Otros chips ZEN 3 pueden escalar hasta los 1,6 voltios, pero esto se debe a que la complejidad y densidad de componentes del interior de dichos chips son menores que en el Ryzen 7 5800X3D.

Esto nos deja claro que exceder los 1,35 voltios con este chip puede traducirse en daños fatales a nuestro nuevo y flamante procesador. Dicho de otra manera, desde MuyComputer te recomendamos encarecidamente que, si tienes un Ryzen 7 5800X3D, respetes férreamente las recomendaciones de AMD, a no ser que no te preocupe la posibilidad de que el procesador acabe convertido en un pisapapeles bastante caro.

¿Y por qué digo esto? Pues porque aunque AMD, como ya he indicado antes, ha deshabilitado funciones relacionadas con el overclocking, no ha cerrado esa puerta por completo y, aunque entiendo que no lo ha hecho con la intención de que los usuarios se salten esa limitación, ya hay quién lo ha hecho, logrando así incrementar la frecuencia máxima del Ryzen 7 5800X3D.

El autor de tan osado atrevimiento es el usuario de Twitter SkatterBencher, además de ilustrar el resultado con un par de capturas de pantalla de CPU-Z, ha respondido a varios usuarios que tenían dudas sobre cómo llevar a cabo el proceso para hacer funcionar el Ryzen 7 5800X3D por encima de su frecuencia máxima recomendada. Y, lo que es más interesante aún, sin incrementar el voltaje interno del procesador.

El resultado de los ajustes que ha llevado a cabo se traduce en que el procesador alcanzó los 4,82 gigahercios, unos 300 megahercios «extra» manteniendo el voltaje en 1,306 voltios. Claro, que una cosa es el pico de rendimiento alcanzado en una prueba, y otra la estabilidad que pueda llegar a ofrecer el Ryzen 7 5800X3D trabajando con esta modificación. Así, es cuestión de tiempo, concretamente de esperar a nuevas noticias de SkatterBencher, para saber si ha podido mantener el procesador trabajando a esa frecuencia o sí, por el contrario, ha tenido que desistir por la falta de estabilidad, o incluso si el chip ha acabado con daños.

Recordemos que la fecha de salida a la venta del Ryzen 7 5800X3D es el 20 de abril, y que su precio será de 449 dólares.