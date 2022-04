El Moto G Stylus 5G es el modelo más interesante de la nueva línea de gama media premium de Motorola para este año, donde también se incluye el Moto G 5G.

La línea Moto G fue en su momento la mejor vendida en la gama media, especialmente en el mercado americano y el europeo. Su aumento de prestaciones y con ello de precio, junto a la pujanza de los fabricantes chinos en este segmento de mercado (brutalmente competido) y a la nueva serie A de Samsung, la ha bajado de su posición de privilegio, pero aún son miles los usuarios que apuestan por ella.

Motorola presentó oficialmente anoche los nuevos modelos 5G para 2022 con mejoras en todos los apartados, aunque con precios que se van alejando del rango de los originales «G» comercializados años atrás. En todo caso Motorola actualizó previamente los modelos 4G más económicos. Revisamos los dos modelos presentados.

Moto G Stylus 5G

Motorola ha aumentado el tamaño de pantalla de este modelo hasta las 6,8 pulgadas, con resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Como buen ‘phablet’, incluye un lápiz óptico que si bien es capacitivo y no sensible a la presión, permite escritura, toma de notas y dibujos, y es un elemento que no suele incluirse en la gama media.

Su SoC es un Qualcomm Snapdragon 695 y admite hasta 8 Gbytes de RAM y 256 Gbytes de almacenamiento interno. Cuenta con una batería de 5.000 mAh y tiene cuatro cámaras traseras, incluida una cámara principal de 50MP y una ultra ancha de 8MP.

También dispone de un lector de huellas dactilares de montaje lateral, soporte para tarjetas microSD y conectividad encabezada por Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y por supuesto 5G.

Estará disponible en algunas regiones (lanzamiento principal en Estados Unidos) el 28 de abril por un precio de 500 dólares, en varios acabados de color y con Android 12 instalado de serie. Si buscas algo más barato de la misma serie, el Moto G Stylus 4G actualizado este año cuesta menos de 300 dólares.

Moto G 5G

El segundo modelo es bastante menos atractivo con una pantalla de 6,5 pulgadas y una resolución HD+ que es demasiado baja en su rango de precio. Al menos, la frecuencia de actualización es de 90 Hz. Su SoC MediaTek Dimensión 700 tampoco es lo mejor del mercado y podrá equipar hasta 6 Gbytes de RAM.

El conjunto de cámaras está rebajado sobre el del modelo Stylus, aunque mantiene el cuádruple sensor con el principal de 50 MP. También dispone del sensor de huellas dactilares en el lateral, el lector de memorias microSD y la batería de 5.000 mAh con carga rápida. Soporta 5G, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2.

Estará disponible en algunas regiones el 19 de mayo por un precio de 400 dólares, en varios acabados de color y con Android 12 instalado de serie. Indudablemente, Motorola tiene mejores modelos en precio/especificaciones que éste. Ya te contaremos precios y disponibilidad para otros mercados.