Antes de entrar a hablar del Motorola Moto G52, comentar que hace unos días vi un interesante vídeo en el que se mostraba la evolución del mercado de la telefonía móvil. Más allá de que me resultó muy inspirador para escribir una retrospectiva, que publicaré próximamente, el punto en el que me quiero centrar ahora es en el dominio absoluto que tuvo Motorola, como precursora fundamental de este mercado. Muchos hoy no lo saben o no lo recordaban, pero por mucho tiempo, fue la empresa líder, pero también la que abrió el mercado e hizo que evolucionara.

Así, por su valor histórico, no quiero dejar de comentar, como amante de la tecnología y la electrónica de consumo, la gratitud que siento hacia Lenovo por haber reflotado una marca que estaba avocada a desaparecer, pero que de un tiempo a esta parte vuelve a ser un actor importante de la industria. Y sí, sé que pragmáticamente esto no aporta nada, pero emocionalmente, y más para aquellos cuyo primer teléfono móvil fue un Motorola, pues tiene cierto valor sentimental. Pero bueno, vayamos ya a hablar del Mogo G52.

Aunque Motorola ya lo ha anunciado y, de hecho, lo podemos encontrar en su página web, todavía desconocemos el precio del Mogo G52, si bien sus especificaciones técnicas nos hablan de un smartphone de los que te hacen dudar sobre situarlo a un lado o al otro de la línea divisoria de la gama de entrada y la gama media. Por ejemplo su SoC, el Snapdragon 680, fue lanzado como una opción para la gama media, pero claro, ya han pasado más de tres años de aquello. Así pues, en vez de caer en etiquetas, mejor demos un repaso a sus especificaciones.

Motorola Moto G52: Especificaciones técnicas

Motorola Moto G52 Pantalla AMOLED 6,6 pulgadas FullHD+ (2.400 x 1.080 puntos) 20:9 402 ppp, 90 hercios SoC Snapdragon 680 con GPU Adreno 610 Memoria RAM 6 gigabytes Almacenamiento 128 gigabytes ampliables con microSD hasta 1 terabyte Conectividad Dual SIM 4G/LTE, WiFi ac, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C y jack 3,5 mm Batería 5.000 miliamperios con carga rápida de 30 vatios Software Android 12 Cámara principal Sensor principal 50 megapíxeles f/1.8, ultra gran angular / profundidad 8 megapíxeles f/2.2 y macro 2 megapíxeles f/2.4 Cámara frontal 16 megapíxeles f/2.45 Dimensiones y peso 160,98 x 74,46 x 7,99 milímetros, 169 gramos 169 g

Así, lo primero que veremos de este Moto G52 es una generosa pantalla de 6,6 pulgadas construida a partir de un panel AMOLED, con una resolución de 2.400 x 1.080 puntos en una proporción de aspecto 20:9, una densidad de 402 puntos por pulgada y una frecuencia de refresco de 90 hercios. Se acompaña, para el consumo de contenido multimedia, de unos altavoces duales estéreo con DSP interno y soporte Dolby Atmos.

Ya en su interior, como indicaba antes, encontramos un SoC Qualcomm Snapdragon 680 con una CPU capaz de alcanzar los 2,4 gigahercios, acompañada en el apartado gráfico por una GPU Adreno 610 de hasta 950 megahercios. A su lado encontraremos seis gigabytes de memoria RAM (Motorola no especifica de qué tipo) y 128 gigabytes de almacenamiento, que podemos incrementar con una tarjeta de memoria MicroSD de hasta un terabyte.

¿Y cómo se relaciona con el exterior? Para tal fin, el apartado de conectividad inalámbrica del Moto G52 lo componen su modo dual SIM 4G/LTE, WiFi ac, Bluetooth 5, NFC y compatibilidad con los principales sistemas de geoposicionamiento. Y en lo referido a conectores, encontraremos un minijack de audio y un puerto USB-C de datos y de carga. Este último es el responsable de alimentar su batería, de 5.000 miliamperios, y con función de carga rápida de 30 vatios.

En lo referido a sus cámaras, para la principal el Moto G52 monta tres elementos, un sensor principal 50 megapíxeles con número f/1.8, un segundo sensor ultra gran angular con funciones de profundidad de 8 megapíxeles f/2.2 y, para completar, un cuerpo macro de 2 megapíxeles con número f/2.4. En cuanto a su cámara frontal, que encontraremos tras una perforación en la parte superior central de la pantalla, cuenta con un sensor de 16 megapíxeles con número f/2.45.

Pese a que Motorola ya ha presentado el Moto G52, y ya lo podemos encontrar en su página web, todavía no ha hecho público el precio. Actualizaremos esta noticia cuando su precio se haga público.