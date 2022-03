Samsung Galaxy A33 5G y A53 5G: A por la gama media

Tal y como ya esperábamos, los protagonistas del Galaxy Unpacked de hoy han sido los Samsung Galaxy A33 5G y Samsung Galaxy A53 5G, dos nuevos terminales que vienen a reforzar la propuesta de Samsung en las gamas de entrada y media (ayer mismo supimos de la llegada de dos nuevos modelos de la serie M a España), y que al menos sobre el papel, y a la espera de conocer sus precios cuando lleguen al mercado, parecen una muy buena opción para usuarios que no quieran hacer una inversión elevada, pero que aún así quieran un dispositivo con un buen rendimiento.

Samsung Galaxy A33 5G y Samsung Galaxy A53 5G: Especificaciones técnicas

Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A53 5G Pantalla Super AMOLED 6,4 pulgadas FullHD+ , 90 hercios, Gorilla Glass 5 Super AMOLED 6,5 pulgadas FullHD+ , 120 hercios, Gorilla Glass 5 SoC Octa-Core (2,0 – 2,4 gigahercios) Octa-Core (2,0 – 2,4 gigahercios) Memoria RAM 6/8 gigabytes 6/8 gigabytes Almacenamiento 128/256 gigabytes 128/256 gigabytes Conectividad 5G, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C 5G, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C Batería 5.000 miliamperios con carga rápida de 25 vatios 5.000 miliamperios con carga rápida de 25 vatios Sistema operativo Android 12 con One UI 4.1 Android 12 con One UI 4.1 Cámara principal Sensor principal 48 megapíxeles f/1.8, ultra gran angular 8 megapíxeless f/2.2, macro 5 megapíxeles f/2.4, sensor de profundidad 2 megapíxeles f/2.4 Sensor principal 64 megapíxeles f/1.8, ultra gran angular 12 megapíxeles f/2.2, macro 5 megapíxeles f/2.4, sensor de profundidad 5 megapíxeles f/2.4 Cámara frontal Sensor de 13 megapíxeles f/2.2 Sensor de 32 megapíxeles f/2.2 Dimensiones y peso 159,7 x 74 x 8,1 milímetros, 186 gramos 159,6 x 74,8 x 8,1 milímetros, 189 gramos

A diferencia de otros casos recientes, en los que hablamos de terminales que son prácticamente gemelos, en este caso tendríamos que hablar más bien de mellizos, pues aunque llegan juntos y tienen varios elementos en común, también hay bastantes elementos que los diferencian, dotando a cada uno de una personalidad distinta. Analicemos, pues, que es lo que nos proponen los recién llegados a la serie A de Samsung.

La primera diferencia la encontramos en la pantalla, más concretamente en la décima de pulgada entre ambos, así como en la tasa de refresco, que en el Samsung Galaxy A33 5G es de 90 hercios, mientras que en el A53 5G crece hasta los 120 hercios. A falta de conocer sus resoluciones, éstas son las dos diferencias más acusadas. En ambos modelos se ha empleado panel Super AMOLED y se ha protegido la pantalla con Gorilla Glass Victus.

No parece haber diferencias en lo referido a sus «tripas», pues en ambos casos encontramos un SoC de ocho núcleos (posiblemente un Exynos 1280 con GPU Mali G68), acompañados de seis u ocho gigas de memoria RAM y 128 o 256 gigabytes de almacenamiento. No obstante, lo más probable es que no todas las versiones lleguen a todos los mercados. En ambos casos, eso sí, se puede ampliar la capacidad de almacenamiento con una tarjeta MicroSD de hasta un terabyte.

Tampoco hay diferencias en lo referido a la conectividad. Tanto el Samsung Galaxy A33 5G como el A53 5G ofrecen, como su propio nombre indica, conectividad celular de última generación, a la que debemos sumar conectividad WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1 y NFC, más un USB-C que cumple funciones tanto de datos como de carga, para su batería de 5.000 miliamperios, que soporta carga rápida de hasta 25 vatios.

Si volvemos a encontrar diferencias al analizar las cámaras principales de ambos modelos. En los dos casos están formadas por cuatro elementos del mismo tiempo, si bien varían las resoluciones de captura de los mismos. En ambos casos encontramos un sensor principal, un gran angular, una lente para macro y un objetivo específico para la profundidad. También hay diferencia en la cámara frontal, que en el Samsung Galaxy A33 5G es de 13 megapíxeles, frente a los 32 megapíxeles del A53 5G.

De momento desconocemos qué versiones llegarán a España y el precio de las mismas, pero la compañía ha anunciado que el Galaxy A53 5G estará disponible en algunos mercados a partir del 1 de abril, mientras que el Galaxy A33 5G estará disponible a partir del 22 de abril.

