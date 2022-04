Honor Magic4 Lite 5G: especificaciones y precio

Presentado hace unas semanas, a principios de abril, afortunadamente no hemos tenido que esperar mucho para que se produzca la llegada del Honor Magic4 Lite 5G a nuestro país. Y no, no estoy queriendo decir con esto que fuera un smartphone muy, muy esperado en nuestro mercado local, pero a la vista de sus especificaciones técnicas, y ahora que ya conocemos su precio de venta en España, podemos afirmar que nos encontramos frente a una opción muy interesante dentro de la parte inicial de la gama media.

Y es que, como verás al repasar sus especificaciones técnicas, este Honor Magic4 Lite 5G cuenta con una selección de componentes muy equilibrada, que en algunos aspectos, como en la carga rápida, todavía no han terminado de popularizarse en este segmento del mercado. Y, eso sí, con conectividad 5G, algo que hasta hace relativamente poco tiempo era patrimonio exclusivo de los gama alta, pero que gracias a la popularización de SoCs más asequibles con módem 5G ya podemos encontrar en prácticamente todas las gamas.

Honor Magic4 Lite 5G: Especificaciones técnicas

Honor Magic4 Lite 5G Pantalla LCD 6,81 pulgadas, resolución FullHD+ (2.388 x 1.080 puntos) 19,9:9, 120 hercios, 16,7M colores SoC Snapdragon 695 con GPU Adreno 619 Memoria RAM 6 gigabytes + 2 memoria virtual Almacenamiento 128 gigabytes Conectividad 5G dual SIM, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS, NFC y un puerto USB-C Batería 4.800 miliamperios con carga rápida de 66 vatios Sistema operativo Android 11 con Magic UI 4.2 Cámara principal Sensor principal de 48 megapíxeles f/1.8, sensor de profundidad de 2 megapíxeles f/2.4 y sensor macro f/2.4 Cámara frontal Sensor de 16 megapíxeles f/2.45 Dimensiones y peso 166,07 x 75,78 x 8,05 milímetros, 189 gramos

Para el Honor Magic4 Lite 5G, el fabricante ha optado por una generosa pantalla LCD de 6,81 pulgadas con una resolución de 2.388 x 1.080 puntos en una proporción de aspecto 19,9:9, con frecuencia de actualización de hasta 120 hercios y con capacidad de representación de 16,7 millones de colores.

Ya en su interior, el Honor Magic4 Lite 5G está comandado por el SoC Snapdragon 695 de Qualcomm, un integrado de seis nanómetros formado por una CPU Kyro 660 octa core a 2,2 gigahercios acompañado de una GPU Adreno 619. Dirigido a la gama media, este integrado fue presentado por Qualcomm en octubre del año pasado, como sucesor del muy popular SG690. Se acompaña de 6 gigabytes de RAM, a los que podemos sumar dos gigabytes RAM que le «robaremos» al almacenamiento del sistema, de 128 gigabytes.

En el apartado de conectividad, y como ya adelantaba al principio, este Honor Magic4 Lite 5G es compatible con redes 5G y, al ser dual SIM, permite simultanear el uso de los líneas de este tipo. Se complementa, en el apartado inalámbrico, con WiFi 5 (802.11ac) de 2,4 y de 5 gigahercios, Bluetooth 5.1 y NFC. Como único conector integra un USB-C que hace las veces de transferencia de datos y de puerto de carga para su batería de 4.800 miliamperios, con carga rápida de 66 vatios que, según el fabricante, permite cargar hasta un 50% desde cero en solo 15 minutos, y hasta un 81% en 30 minutos.

Para los interesados en las cámaras, el Honor Magic4 Lite 5G compone la principal con tres elementos montados en un original diseño de disco, un sensor principal de 48 megapíxeles con número f/1.8, acompañado de un sensor de profundidad de dos megapíxeles f/2,,4 y un sensor macro con el mismo número f. En cuanto a la frontal, que se encuentra en la parte superior central de la pantalla, tras una perforación, monta un sensor de 16 megapíxeles con número f/2.45.

El Honor Magic4 Lite 5G ya está a la venta en España, en la página web de Honor, y su precio es de 349 euros.

