Si te has quejado en alguna ocasión de que el inicio de Windows 11 no es tan rápido como te gustaría, debo decirte que hasta mitades de esta semana había algunas personas que estaban mucho, mucho peor que tú. Y no exagero, es más, seguro que si haces por ponerte en la piel de esas personas, la siguiente ocasión en la que arranques tu PC tendrás la sensación de encontrarte a los mandos de un Formula-1 recién ensamblado para ti.

Ahora bien, es necesario precisar que hablamos de un tipo de usuario muy, muy en particular, no definido por su edad, su sexo, su grupo étnico ni por su filiación política y deportiva. No, el factor diferencial en este caso tiene que ver con las obligaciones laborales. Y es que si revisamos la lista de mejoras de la actualización KB5012643 de Microsoft para Windows 11, entre otras novedades encontramos una que nos deja un tanto sorprendidos:

«Se corrige un problema en el que determinados terminales de punto de venta experimentan retrasos ocasionales en el inicio del so durante el reinicio de hasta 40 minutos.»

Sí, has leído bien y no es un fallo de transcripción. Aunque hasta ahora esto es algo que no había trascendido públicamente, parece que con determinadas combinaciones de software y hardware específicas de este tipo de dispositivos, la configuración de Windows 11 planteaba algún tipo de problema que, como consecuencia inesperada, y también bastante insufrible para los vendedores, se traducía en inicios y reinicios de Windows 11 terriblemente lentos.

Reconozco que, tras leer lo de estos tiempos de arranque, me han venido a la cabeza otros tiempos, concretamente los de unas instalaciones de Windows con multitud de elementos adicionales que se cargaban al inicio sobre discos duros mecánicos de rendimiento moderado y conectados mediante interfaces PATA. Todavía recuerdo encender el PC y aprovechar ese lapso de tiempo para ir a prepararme un café, fumar un cigarrillo charlando con alguien, etcétera.

Y es que es indudable que la llegada primero de las SSD ha supuesto un cambio espectacular a este respecto. Recuerdo perfectamente cuando probé, por primera vez, un Mac con Fusion Drive, un formato de unidad mixto (un mix de disco mecánico y memoria SSD) gestionado de manera inteligente por macOS (entonces Mac OS X). El sistema operativo y los elementos del inicio se almacenaban en la SSD y el arranque era supersónico.

Windows 11, al igual que su predecesor, son sistemas operativos bastante eficientes y, en lo referido a la velocidad de arranque en comparación con macOS, mi experiencia personal es que no tienen da que decirse el uno al otro, pues en ambos casos los inicios son muy rápidos. Me queda poder comparar, a este respecto, Windows 11 con alguna distribución de Linux, pues hace ya algún tiempo que no empleo Ubuntu y Debian (eran mis favoritas) y mis recuerdos no son del todo claros a ese respecto.

Sea como fuere, llama la atención y genera bastante curiosidad tanto la causa de este problema de Windows 11, afortunadamente ya resuelto, como imaginar el modo en el que los negocios afectados por este problema habrán convivido con el mismo. Porque una cosa es poder prepararte un café en el tiempo que tarda en arrancar el PC, otra muy distinta es que te de tiempo a cocinar y hornear unas galletas para acompañarlo.