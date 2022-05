Twitter ha experimentado una enorme evolución desde su nacimiento. Y es que aunque no parezca tanto, ya han pasado más de 16 años desde su nacimiento. En todo este tiempo, en el que han surgido alternativas como Mastodon, hemos visto cambios a nivel técnico, en el funcionamiento del propio servicio y también en el tipo de contenidos que podemos encontrar. Y en mi opinión, como usuario desde 2008,, que ya ha llovido, creo que este es el cambio que más he acusado y, por ocasiones, el que me hace estar un poco hastiado de Twitter.

Twitter tiene un problema con el odio y las noticias falsas. El debate sobre la libertad de expresión se ha vuelto recurrente cuando se habla de esta red social, en la que diariamente podemos ver mentiras elevadas al rango de verdades incontestables, insultos y descalificaciones, ataques personales, campañas de desprestigio y, en resumen, unos niveles de polarización que, personalmente, me parecen algo bastante preocupante.

Es cierto, no obstante, que también podemos encontrar contenidos sensacionales, generalmente en forma de hilos. Desde aeronáutica hasta gastronomía, desde historia a arquitectura y urbanismo, desde limpieza hasta cine… la lista es interminable, y un feed bien seleccionado nos puede ofrecer mucho de esto y muy poco, cerca del cero absoluto, de la otra parte, de la que cada día nos empuja a más personas a plantearnos poner tierra de por medio con respecto a esta red social.

Sea como fuere, cada día hay más razones para plantearse abandonar Twitter (y otras redes sociales también, claro), y buena parte de ellas no tienen tanto que ver con el planteamiento de la red como por parte de su contenido, sus políticas, los riesgos para la privacidad, la publicidad, etcétera. Y si ese es tu caso y aún no conoces Mastodon, debes saber que esa alternativa ya existe desde hace mucho tiempo.

¿Qué es Mastodon?

Lanzada en octubre de 2016, Mastodon es una red social de microblogging, una descripción que es imposible no relacionar con Twitter. Y esto no es casual, por supuesto, ya que a medida que exploramos esta red social, comprobamos que Mastodon podría pasar perfectamente por un clon de Twitter, si bien es cierto que su aspecto visual recuerda más a algunas aplicaciones y servicios de gestión de cuentas de redes sociales.

Sin embargo esa similitud inicial entre Mastodon y Twitter no debe confundirnos, pues a poco que profundizamos un poco más encontramos diferencias, tanto de concepto como de funcionamiento. Y es en esas diferencias en las que radica la razón por la que un número todavía no muy amplio pero sí creciente de usuarios han dado el salto. Ya sea para permutar Twitter por Mastodon o para simultanear el uso de ambas, la curiosidad alrededor de esta red social es creciente.

Una diferencia clave entre Twitter y Mastodon es que esta última es de código abierto. Así, y a diferencia de lo que ocurre con Twitter, cualquier usuario que lo desee puede analizar las tripas de Mastodon para conocer su funcionamiento. Esto supone un modelo de transparencia al que no estamos acostumbrados con las redes sociales y sus algoritmos, y apunta precisamente en la dirección que deberían seguir dichos servicios.

Otra diferencia de Mastodon es que se trata de una red descentralizada. Esta compuesta por múltiples servidores operados de manera particular. Esto plantea una diferencia muy importante, y es que a diferencia de lo que ocurre en Twitter, los usuarios y el contenido varían de un servidor a otro. No obstante, hay algunos servidores interconectados entre sí (federados, en la jerga propia de esta red social), de modo que los usuarios que acceden a uno de ellos pueden ver el contenido de otros servidores de Mastodon federados con éste.

Paara quienes todavía no conocen Mastodon, esta es una de las mejores sorpresas que ofrece esta red social: Mastodon no tiene publicidad. No obstante, en este punto es importante tener en cuenta un matiz, y es que no hay nada que impida que esto pueda cambiar en un futuro. Como he contado antes, los servidores son operados de manera individual por sus responsables, de modo que si alguno de ellos decide, en algún momento, empezar a incluir publicidad para cubrir los gastos del servidor o para obtener beneficios, nada, salvo el éxodo de los usuarios, podrá impedírselo.

Tipos de servidores de Mastodon

En este punto podemos atender a dos clasificaciones: por accesibilidad y por contenido. En el primer punto, los administradores de los servidores de Mastodon pueden permitir el acceso libre a cualquier usuario interesado, que en consecuencia podrá unirse a ellos de inmediato, o bien hacer que los usuarios tengan que solicitar el acceso al grupo que será concedido o no por los administradores del mismo. Por norma general, como es comprensible, los servidores de propósito general abiertos suelen contar con bastantes más usuarios que los restringidos.

A este respecto, no obstante, no esperes encontrar millones de usuarios. El servidor más poblado de la red, mastodon.social, cuenta con algo menos de 690.000 usuarios. Por su parte, si revisamos el directorio de servidores en busca del más poblado en castellano, nos encontramos con mastodon.nobigtech, con alrededor de 2.300 personas. Esto para algunas personas puede ser un inconveniente, pero también lo podemos ver como una ventaja, según lo que busquemos en una red social.

La otra clasificación de servidores de Mastodon tiene que ver con su tipo de contenido, y es que podemos encontrar bastantes servidores temáticos. Estas son las categorías que podemos encontrar en el directorio de Mastodon:

General

Regional

Arte

Música

Activismo

LGBTQ+

Videojuegos

Tecnología

Académico

Furry

Comida

General, como puedes imaginar, ofrece servidores en los que hablar sobre cualquier tema, por lo que se trata de la categoría que más se asemeja a Twitter.

Ten en cuenta, que seguramente ya lo habrás pensado, que en Mastodon las cuentas de usuario se circunscriben a los servidores. Es decir, que si deseas participar en varios, tendrás que darte de alta,, de manera individual, en cada uno de ellos. La única «excepción» al respecto, y es solo una excepción a medias, la encontramos en los servidores federados, puesto que el acceso a uno de ellos te permitirá ver también el contenido del resto.