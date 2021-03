Twitter cumple 15 años, pero no es trending topic

¿Hace cuanto tiempo dirías tú que existe Twitter? Sí, sé que con el título de la noticia no dejo mucho margen para las respuestas, pero no hablo de datos, me refiero a la percepción, a si para ti ya es algo «de toda la vida» (lo que sería literal si tienes menos de 20 años) o, por el contrario, si te sorprende saber que ya ha pasado tanto tiempo desde que esta red social empezó a dar sus primeros pasos. En mi caso confieso que un poco de ambas cosas.

Y es que, por una parte, todavía recuerdo cuando abrí mi primera cuenta, allá por octubre de 2008 (cuando todo esto era campo), el ambiente que se respiraba por aquellos entonces, el esfuerzo inicial para adaptarse a los 140 caracteres… caray, incluso recuerdo perfectamente el «pique» que existía entre los usuarios de Twitter y los de Facebook. Sí, aquellos tiempos en los que parecía que el mayor problema de Facebook era la sobredosis de granjas, y cuando los usuarios de Twitter se jactaban de aportar el componente de inteligencia a la red social:

Facebook es una red social inteligente para gente sencilla,

Twitter es una red social sencilla para gente inteligente.

Nunca estuve de acuerdo con esa afirmación y, es más, ya señalaba un poco la sobrevaloración que hacían parte de sus usuarios de su propio discurso. Ahora, visto con el tiempo, casi me atrevería a decir que lo que vemos en la actualidad no es más que la evolución lógica. De aquellos polvos estos lodos. Aún así, la política todavía no había irrumpido (o, bueno, sí que lo había hecho, pero de forma minoritaria), y tampoco lo habían hecho los mass media y las estrellas mediáticas. En aquellos tiempos Twitter era como un tablón de anuncios, ahora es un escaparate.

Eso me hace sorprenderme de que ya hayan pasado 15 años desde el nacimiento de Twitter pero, por otra parte, y visto el calado que tiene actualmente en la sociedad, sorprende todo lo que ha cambiado en tan «poco» tiempo. ¿Quién habría imaginado hace no ya 15, sino solo 10 años que el presidente de Estados Unidos utilizara Twitter como principal canal de comunicación? ¿Y que fueran los medios de comunicación los que se surtieran de Twitter para generar contenidos, y no a la inversa? ¿Quién habría imaginado que Twitter marcaría la conversación en vez de solo recogerla?

Un 21 de marzo como hoy, pero de 2006, Jack Dorsey publicaba su primer tweet. Cabe esperar, lo sé, que fueran unas palabras emocionantes, visionarias, llenas de ilusión, ¿quién no se sentiría pletórico tras haber puesto en marcha su proyecto? Cuesta imaginar cómo condensar tanto en 140 caracteres, ¿verdad? Más todavía si tenemos en cuenta que por aquellos entonces los hilos de Twitter no existían. Claro, al fin y al cabo no existía Twitter…

Bueno, que me disperso, lo que decía, que sería muy interesante recuperar el primer mensaje de Jack Dorsey en los albores de Twitter, ¿verdad? Pues no te preocupes, que he dedicado un rato a buscarlo y lo he encontrado (bueno, es mentira, lo he visto porque lo ha retuiteado una cuenta que sigo), así que estoy en disposición de compartir contigo ese documento histórico. ¿Listo?

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

El millenial que llevo dentro (no, en realidad soy generación X, pero hay cosas de los millenials que me encantan) me pide responder a ese tweet con emotes, con gifs o con un NECESITO MAYÚSCULAS MÁS GRANDES. Supongo que el bueno de Jack no sería consciente, en aquel momento, de que estaba haciendo historia, y que el proyecto de red social en el que estaba trabajando y que aspiraba a conseguir suficientes usuarios, menos de quince años después estaría en disposición incluso de poder llegar a expulsar al presidente de Estados Unidos de su servicio. No creo, viendo ese primer tweet, que sus aspiraciones llegaran tan alto.

No ha sido un trabajo sencillo y, a día de hoy, Twitter todavía tiene muchos frentes abiertos y muchos problemas que solucionar: la seguridad de la plataforma, las noticias falsas y los mensajes de odio, el uso fraudulento de su servicio, la monetización… si el histórico no ha sido sencillo, no parece que en el futuro inmediato las cosas vayan a ser mucho más sencillas. Pero bueno, ya hablaremos de eso de nuevo a partir de mañana, hoy procede felicitar a Twitter por sus 15 años y esperar pacientemente nuestros 280 caracteres de tarta.

Nota: Sí, te estaba esperando a ti, sí, a ti, el que ha leído toda la noticia pensando que Twitter no nació con su primer tweet, sino cuando empezó a ser programada, ¿verdad? Tengo dos cosas que decirte:

¿Celebramos el cumpleaños de las personas el día en que vieron la luz o el día que fueron concebidas? En caso de que lo que desees celebrar sea su «concepción», es decir, el momento en el que Dorsey empezó a programar sus tripas, eso ocurrió el 13 de marzo de 2006. Sí, solo ocho días desde que se escribió la primera línea de código hasta que la primera versión de Twitter vio la luz.

Nota 2: Sí, te estaba esperando a ti, sí, a ti, el que ha leído toda la noticia pensando que ese no fue el primer tweet de Jack Dorsey, ya que él mismo cita este otro como su primer tweet, pese a ser de 12 minutos más tarde. En teoría el primero se publicó de manera automática, mientras que el segundo sí que fue escrito personalmente por Dorsey. Sea como fuere, el primer tweet publicado en su cuenta es el que he citado antes, y dado que el segundo no remedia ninguna de las carencias que he mencionado en el primero, creo que tampoco se marca una gran diferencia entre señalar uno u otro.