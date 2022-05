Kindle finalmente admite ebooks en formato EPUB

Con esta medida, oficialmente ya podremos darle la bienvenida a Kindle al siglo XXI. Sé que suena un poco exagerado, de acuerdo, pero es que por alguna razón que nadie termina de entender, esta noticia, que debería haberse producido en algún momento de los últimos años de la primera década de este siglo, se ha demorado alrededor de 15 años. Es más, ni debería haber sido noticia, pues debería haber nacido siendo así, pero la realidad ha sido muy distinta.

Y es que, hasta ahora, la familia Kindle no ha sido compatible con el formato EPUB, lo que ha obligado a muchos usuarios con libros en este formato a tener que convertirlos a MOBI, el formato que ha empleado tradicionalmente Amazon, y que pese a sus intentos en este sentido (quizá la única razón que podemos intuir tras sus políticas con los formatos), nunca ha llegado a convertirse en el estándar a la hora de hablar de libros en formato electrónico.

Así, parece que en Amazon finalmente han decidido ponerse del lado de la realidad y, en un movimiento bastante discreto, pues no han emitido ninguna comunicación al respecto, han revertido esta anomalía histórica. Así, como podemos leer en el Centro de Ayuda y Servicio al cliente de Amazon, EPUB ya se ha sumado a la lista de formatos compatibles con los readers, tanto físicos como digitales, Amazon Kindle, sumándose a los que ya lo eran anteriormente.

Pero los cambios nunca vienen solos, y en este caso la segunda novedad al respecto resulta casi tan sorprendente como la primera, y es que Kindle dejará de admitir nuevos ficheros en formato MOBI a finales de este año. Esto es lo que podemos leer al respecto en su web

Nota: A partir de finales de 2022, ya no podrás enviar archivos MOBI (.AZW, .MOBI) a la biblioteca mediante el Servicio de documentos personales de Kindle. Este cambio no afectará a ningún archivo MOBI que ya esté en tu biblioteca Kindle. MOBI es un formato de archivo antiguo y no admite las nuevas funcionalidades Kindle para documentos.

La buena noticia, como puedes leer en esa advertencia, es que todos los títulos en formato MOBI que ya tienen los usuarios en sus bibliotecas seguirán funcionando y siendo accesibles con toda normalidad, lo que nos hace pensar que, en algún momento, el servicio ya habrá incluido de puertas para dentro algún sistema de conversión a otro formato. No obstante, reconozco que este cambio de política de Kindle con respecto a MOBI y, sobre todo, a EPUB, me resulta sorprendente.

Así es como queda la lista de formatos compatibles con Kindle en la actualidad: