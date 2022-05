Los cines rusos están proyectando películas de estreno como The Batman descargada de redes BitTorrent. Es la mayor muestra de piratería masiva y pública de la que se tiene constancia.

La invasión rusa de Ucrania continúa y con ella todos los horrores de cualquier guerra, en muertos, heridos y en refugiados que se cuentan ya por millones. También cuantiosas las implicaciones geopolíticas y financieras que se sienten con fuerza en todo el mundo. Decenas de países alineados con la defensa de Ucrania han implementado sanciones sin precedentes a Rusia. desde severas restricciones a su sistema bancario a las que van a llegar cortando el grifo de gas y petróleo ruso como medida que -se supone- será definitiva para que Putin pare la invasión y apueste por la negociación.

En el apartado del entretenimiento multimedia también ha habido sanciones. La mayoría de grandes compañías americanas y europeas han suspendido sus negocios en Rusia como Netflix, HBO o Spotify, mientras que los estudios de Hollywood Paramount, Disney, Warner Bros. y Sony anunciaron la suspensión de los estrenos de nuevas películas.

Cines rusos en problemas

A raíz de esta suspensión sin precedentes, la Asociación de Propietarios de Cines de Rusia que representa a 700 cines y 2600 pantallas en todo el país, emitió una declaración indicando la segura probabilidad del colapso de la industria cinematográfica rusa, ya que «la cantidad y calidad de las películas de producción rusas estrenadas al público no satisface la demanda total de contenido de los cines». Además, el estreno de algunas películas rusas también se han retrasado o cancelado incluso a pesar que recibieron apoyo estatal para la producción.

Con predicciones de pérdidas superiores al 80% de los ingresos, muchos cines han tomado medidas drásticas para volver a colocar a las personas en los asientos. A mediados de abril, varios canales en redes sociales sugirieron que los cines rusos volverían a proyectar grandes películas de Hollywood, de grandes estrenos como The Batman (Warner Bros.), Don’t Look Up (Netflix) y I’m Blushing (Pixar).

Solo unos días después, las proyecciones comenzaron. El 21 de abril en un evento especial en el centro de arte contemporáneo WIP de Moscú se proyectó The Batman. Las entradas costaron alrededor de 500 rublos (7 dólares) y los organizadores enmarcaron la proyección como «una actuación artística con comentarios» sobre la salida de Hollywood del mercado ruso.

La fuente de la película no era oficial, por supuesto. La copia pirateada, completa con doblaje en ruso, se descargó de un sitio de torrents. Utilizando la misma fuente o una similar, se realizaron proyecciones de películas adicionales en otros cines rusos bajo pago y gratuitamente en otras pequeñas salas.

Desde Hollywood han puesto el grito en el cielo: «La demostración pública ilegal de copias piratas, o más bien robadas, de películas en los cines saca el negocio del cine ruso de la arena legal y nos devuelve a los días oscuros del negocio ilegal de la década de 1990».

Aunque no ha habido cambios en la ley de derechos de autor de Rusia que permitan la piratería, la Asociación dice que las proyecciones sin licencia violan tanto la ley civil como la penal. La piratería masiva ha regresado firmemente a la agenda pública y no parece que las empresas occidentales puedan hacer mucho al respecto. Muchas publicaciones en las redes sociales rusas expresan su apoyo a la piratería, argumentando que si las compañías cinematográficas occidentales no se hubieran retirado, no habría necesidad de proyecciones ilegales.

No está claro cómo se resolverá este asunto sin el cese de la invasión de Ucrania por la que apostamos. La cuestión del entretenimiento es otro implicado en una guerra que nunca se debió producir. Vía | TorrentFreak