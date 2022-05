Google retirará YouTube Go el próximo agosto

YouTube Go es la aplicación que lanzó Google hace unos años con la idea de cubrir un nicho que era mucho más común por aquel entonces: teléfonos Android con hardware de gama baja en mercados emergentes con conectividad reducida y tarifas de datos fuera del alcance de la mayoría de la población. Sin ir más lejos, se presentó en India antes que en ningún otro sitio.

Pero todo ha cambiado desde aquel ya lejano 2016 y YouTube Go parece haber cumplido con su ciclo, según cuenta el gigante de Internet en un artículo de despedida en el que fija el adiós definitivo de la aplicación el próximo agosto, dentro de apenas tres meses. Hasta entonces se podrá seguir utilizando, que no descargando con normalidad.

«Cuando lanzamos YouTube Go en 2016, fue diseñado para espectadores en lugares donde la conectividad, los precios de los datos y los dispositivos de gama baja nos impidieron ofrecer la mejor experiencia en la aplicación principal de YouTube», explica la compañía. «Desde entonces hemos invertido en mejoras en la aplicación principal de YouTube que hacen que funcione mejor en estos entornos, al tiempo que ofrece una mejor experiencia de usuario.»

En esencia, dicen haber mejorado el rendimiento de la aplicación normal para ofrecer un mejor desempeño en terminales de entrada o en redes más lentas, así como están trabajando en mejorar las herramientas de control para reducir el uso de datos móviles, por lo que YouTube Go simplemente ha dejado de ser necesaria en los escenarios para los que fue creada.

Cabe recordar que YouTube Go no consumía menos por nada, sino entre otros retoques, por eliminar de la aplicación funciones de creadores de contenidos como grabar y subir vídeos e incluso realizar comentarios en los vídeos de otros. Funciones que muchos usuarios de YouTube Go pidieron durante mucho tiempo pero que, por razones obvias, nunca se implementaron en la aplicación.

YouTube Go, cuya última actualización se remonta a octubre del año pasado, ni siquiera llegó a incorporar el tema oscuro tan de moda en los últimos tiempos. Pero ya da igual, porque tras más de 500 millones de descargas en seis años, YouTube Go desaparecerá de la vista el próximo agosto, dejando a la aplicación original de YouTube como opción predeterminada.

De hecho, Google recomienda a los usuarios de YouTube Go el salto a YouTube sin más, o como mucho el uso del servicio a través de su sitio web con un navegador web compatible. Si seguirá funcionando YouTube Go en los dispositivos en los que esté instalada no se ha dicho nada, aunque sería lo lógico, por lo menos durante un tiempo.