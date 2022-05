¿Qué puede ocurrir si colocas mal un repetidor Wi-Fi?

Colocar mal un repetidor Wi-Fi es algo que ocurre con más frecuencia de lo que podemos llegar a imaginar. Es cierto que se trata de un dispositivo fácil de utilizar, pero precisamente esa facilidad de uso y las particularidades propias de su funcionamiento pueden convertirse en la fórmula perfecta que nos lleve a cometer errores de manual.

No es una cuestión difícil de entender. Sabes que, para utilizar un repetidor Wi-Fi, tienes que conectarlo en un enchufe y vincularlo al router. También sabes que puedes vincularlo fácilmente utilizando el estándar WPS, pero si te preguntará cuál es el mejor lugar para colocarlo, ¿sabrías contestarme sin dudar? Puede que te sorprenda, pero en muchos casos la respuesta de los usuarios es un no.

Esa realidad es precisamente una de las claves más importantes que dan pie a que, en más de una ocasión, el usuario acabe colocando mal un repetidor Wi-Fi. Por suerte, muchas veces es un error que no se produce con la gravedad suficiente como para generar una mala experiencia de uso, pero hace que al final no estemos disfrutando de nuestro repetidor Wi-Fi como deberíamos, y que no le estemos sacando el máximo partido.

¿Qué puedo notar si he colocado mal un repetidor Wi-Fi?

Dependerá de la gravedad del error, o de los errores, que hayas cometido en su colocación. Si dichos errores no son graves, quizá no notes prácticamente nada. Puede que tengas un buen alcance y un rendimiento aceptable, pero afinando un poco mejor la colocación podrías mejorar esos valores de forma sustancial.

Si tienes la sensación de tu repetidor Wi-Fi no funciona del todo como debería, a pesar de que la experiencia no es mala, deberías asegurarte de que lo has colocado correctamente. Sobre ello hablaremos en el siguiente apartado de este artículo, así que puedes seguir leyendo o irte directamente a dicho apartado, tú eliges.

Por contra, si has cometido errores graves lo notarás enseguida. Los problemas más frecuentes que se producen cuando colocamos mal un repetidor Wi-Fi son:

Alcance por debajo de lo esperado.

Problemas de conexión y baja estabilidad de la señal.

Pérdidas de conexión relativamente frecuentes.

Rendimiento mediocre, o muy bajo en casos extremos.

Cómo colocar bien un repetidor Wi-Fi en tres sencillos pasos

Para acertar en la colocación de tu repetidor Wi-Fi solo tienes que tener cuidado con tres claves: la distancia del router, los obstáculos y las interferencias. Vamos a ver cada uno de esos puntos de forma detallada para tener un concepto más claro y eliminar cualquier posible duda que nos quede al respecto.

Distancia del router: cuando vamos a utilizar un router tenemos tendencia alejarlo lo máximo posible del router porque creemos que vamos a llegar más lejos, a cubrir más superficie, pero debemos tener mucho cuidado con esto porque si nos pasamos de distancia el repetidor Wi-Fi no recibirá bien la señal del router, y tendremos serios problemas. Puedes afinar la distancia con aplicaciones como FRITZ!App WLAN de AVM, y también con el indicador luminoso de señal que traen algunos repetidores Wi-Fi.

cuando vamos a utilizar un router tenemos tendencia alejarlo lo máximo posible del router porque creemos que vamos a llegar más lejos, a cubrir más superficie, pero debemos tener mucho cuidado con esto porque si nos pasamos de distancia el repetidor Wi-Fi no recibirá bien la señal del router, y tendremos serios problemas. Puedes afinar la distancia con aplicaciones como FRITZ!App WLAN de AVM, y también con el indicador luminoso de señal que traen algunos repetidores Wi-Fi. Obstáculos : es todo un clásico, pero no siempre le prestamos la atención que merece. En esencia, debemos evitar colocar el repetidor Wi-Fi en un lugar donde esté rodeado de obstáculos, ya que estos harán que la señal ya parta bastante mermada. Cuando tenemos dos habitaciones contiguas, es mejor optar por la que menos obstáculos tenga, aunque esté un poco más alejada. Recuerda que no todos los materiales afectan por igual.

: es todo un clásico, pero no siempre le prestamos la atención que merece. En esencia, debemos evitar colocar el repetidor Wi-Fi en un lugar donde esté rodeado de obstáculos, ya que estos harán que la señal ya parta bastante mermada. Cuando tenemos dos habitaciones contiguas, es mejor optar por la que menos obstáculos tenga, aunque esté un poco más alejada. Recuerda que no todos los materiales afectan por igual. Interferencias: otro clásico al que no siempre prestamos la atención que merece. Es importante evitar colocar el repetidor Wi-Fi cerca de fuentes de interferencias. Las zonas de paso en casa, donde normalmente no hay electrodomésticos cerca, suelen ser una buena opción para colocar un repetidor Wi-Fi.

