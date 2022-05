Microsoft libera 3D Movie Maker como código abierto

3D Movie Maker es la última aplicación que Microsoft ha liberado bajo una licencia de código abierto… y ya van unas cuantas, eso sí, de las viejunas, no de las que a muchos nos gustaría. Pero algo es algo y si lo hacen así es precisamente para favorecer que perduren y puedan ser estudiadas. Con 3D Movie Maker, sin embargo, lo han hecho accediendo a una petición de la comunidad.

Por lo demás, 3D Movie Maker es solo un ejemplo más de una lista de aplicaciones de Microsoft que han recorrido el mismo camino, aunque tampoco hay que generalizar: hay desarrollos muy recientes, potentes y populares que también son de código abierto, como Visual Studio Code, Powershell o los PowerToys, a pesar de que lo han hecho así con estos y no con otros, es siempre en beneficio de la empresa. Nada nuevo bajo el sol.

Volviendo con 3D Movie Maker, quizás su nombre te suena porque Movie Maker ha sido un editor de vídeo muy popular hasta no hace tantos años, pero no, 3D Movie Maker es una aplicación diferente y bastante más vieja. Desarrollada por Microsoft Kids, división de la compañía encargada de concebir software educativo, su lanzamiento original data de 1995 y su trayectoria duró apenas una década, aunque hubo entusiastas que siguieron utilizándola después… por no decir que los hay que todavía lo hacen.

3D Movie Maker permitía, haciendo honor a su nombre, que «los usuarios creasen películas colocando personajes y accesorios en 3D en entornos prerenderizados, así como agregando acciones, efectos de sonido, música, texto, voces y efectos especiales«, detalla el artículo de la aplicación en Wikipedia, pues no queda mucho más de la misma. Excepto fans, esos sí quedan unos cuantos y uno de ellos fue el que lanzó la petición.

Petición a la que desde Microsoft, pero también desde otras partes implicadas y de las que dependen componentes importantes de 3D Movie Maker aceptaron y, sin más, el código fuente de 3D Movie Maker ya está disponible en su propio repositorio de GitHub como código abierto. En concreto, la licencia elegida para liberarlo ha sido la MIT, muy común en este tipo de derivados con orígenes privativos.

Hey friends – we’ve open sourced the code to 1995’s Microsoft 3D Movie Maker https://t.co/h4mYSKRrjK Thanks to @jeffwilcox and the Microsoft OSS office as well our friends in legal and those who continue to put up with me being a nudzh. Thanks to @foone for the idea! Enjoy. https://t.co/6wBAkjkeIP

— Scott Hanselman 🇺🇦 (@shanselman) May 4, 2022