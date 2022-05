Puede que lleves un tiempo pensando en darte de alta en el servicio HP Instant Ink, pero no te has decidido a dar el paso porque tienes algunas dudas que, por una razón u otra no has conseguido resolver. Si te encuentras en esa situación no te preocupes, hemos pensando en ti y en todos aquellos que como tú tienen alguna pregunta sin resolver sobre este servicio, y hemos dado forma a este artículo especial donde encontrarás todo lo que debes saber sobre HP Instant Ink.

Para que este artículo os resulte lo más útil posible, y también muy fácil de consultar, nos vamos a limitar al clásico formato de preguntas y respuestas. Vamos a cubrir todos los puntos clave del servicio HP Instant Ink, pero si tras leerlo todavía te queda alguna duda no te preocupes, puedes dejarla en los comentarios y te ayudaremos a resolverla. Sin más preámbulos, empezamos.

1.-¿Qué es HP Instant Ink?

Es un servicio de reposición de tinta y tóner automatizado y a domicilio basado en un modelo de suscripción. Para poder acceder a él, tenemos que completar un sencillo proceso de registro que, en general, no nos llevará más de unos minutos.

2.-¿Cómo funciona HP Instant Ink?

Ya hemos adelantado sus claves en la pregunta anterior, pero vamos a profundizar en ellas. Funciona bajo un modelo de suscripción que nos permite elegir entre diferentes planes, cada plan incluye:

Pedidos automatizados: la impresora controla los niveles de tinta o tóner, y pide automáticamente nuevos cartuchos cuando los necesitamos.

Envío a domicilio de los cartuchos de tinta o tóner, y sin gastos de envío.

Una cantidad fija de páginas por una cuota mensual, que podremos imprimir como queramos.

Toda la tinta o el tóner que necesitemos para imprimir las páginas que incluye nuestro plan.

Programa de reciclaje gratuito para reciclar todos los cartuchos que gastemos.

3.-¿Qué necesito para darme de alta en HP Instant Ink?

Es muy sencillo, solo necesitas:

Una impresora compatible.

Completar un sencillo proceso de alta.

Una dirección de correo electrónico.

Una conexión a Internet.

Un método de pago válido.

4.-¿Qué planes ofrece HP Instant Ink?

Pues depende de la modalidad que elijas, es decir, si vas a utilizar tinta o tóner. En ambos casos tienes cinco planes disponibles, pero cada uno tiene un coste distinto, e incluye una cantidad de páginas diferente. Todos incluyen los pedidos automatizados, el envío a domicilio y el programa de reciclaje gratuito.

Estos son los planes de HP Instant Ink tinta:

10 páginas al mes por 0,99 euros: podemos ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

podemos ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 3,99 euros : también podemos ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: también podemos ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 5,99 euros : nos permite ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: nos permite ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 11,99 euros : tenemos la opción de ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: tenemos la opción de ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 24,99 euros: con este plan podemos ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

Y estos los de HP Instant Ink tóner:

50 páginas al mes por 1,99 euros : un plan ideal para autónomos, pequeños comercios y oficinas que imprimen muy poco.

: un plan ideal para autónomos, pequeños comercios y oficinas que imprimen muy poco. 100 páginas al mes por 3,99 euros : similar al anterior, y dirigido a los mismos perfiles profesionales, pero cuando imprimen con mayor frecuencia, o en mayor cantidad.

: similar al anterior, y dirigido a los mismos perfiles profesionales, pero cuando imprimen con mayor frecuencia, o en mayor cantidad. 400 páginas al mes por 13,99 euros : un plan interesante para pymes que imprimen poco, y también para autónomos y oficinas que imprimen de forma habitual.

: un plan interesante para pymes que imprimen poco, y también para autónomos y oficinas que imprimen de forma habitual. 800 páginas al mes por 19,99 euros: es un plan muy versátil, ya que puede cubrir sin problemas las necesidades de impresión de una gran variedad de pymes, y de perfiles profesionales.

es un plan muy versátil, ya que puede cubrir sin problemas las necesidades de impresión de una gran variedad de pymes, y de perfiles profesionales. 1.500 páginas al mes por 25,99 euros: ideal para pymes, autónomos, oficinas y comercios que imprimen a diario y en grandes cantidades.

5.-¿Tengo algún tipo de límite a la hora de imprimir o de recibir tinta o tóner?

El único límite está en las páginas que incluye tu plan. Con el servicio HP Instant Ink siempre recibirás toda la tinta o el tóner que necesites para imprimir las páginas que tienes disponibles en tu plan, así que no tendrás que preocuparte por el consumo de tinta o de tóner.

No pagarás más por gastar más tinta o más tóner, con el servicio HP Instant Ink solo importan las páginas que imprimas. Gracias a esto, podrás ahorrar hasta un 70% en tinta y un 50% en tóner.

6.-¿Tengo que aceptar algún compromiso?

En absoluto, el servicio HP Instant Ink está totalmente libre de compromisos. Tú eliges cuánto tiempo quieres quedarte, puedes darte de baja en cualquier momento sin dar explicaciones, y también puedes cambiarte de plan todas las veces que quieras, tanto hacia arriba como hacia abajo.

Si un mes tienes que imprimir más podrás cambiarte a un plan superior, y si tienes que imprimir menos podrás cambiarte a un plan inferior, no hay ningún problema. Cuando te cambias a un plan superior, puedes elegir que tenga efectos inmediatos, y cuando te cambias a un plan inferior este empezará a aplicarse a partir del próximo mes.

7.-¿Pagaré más por imprimir en color?

No, con el servicio HP Instant Ink una página impresa en color te costará lo mismo que una página impresa en blanco y negro. Podrás utilizar los cartuchos de tinta a color tanto como necesites, e imprimir todas las fotos que quieras sin tener que preocuparte por los costes.

8.-¿Cuándo se activa mi suscripción?

Si ya tienes una impresora y esta es compatible con el servicio HP Instant Ink, tu suscripción dará comienzo en el momento en el que instales los cartuchos de bienvenida que recibirás un plazo aproximado de diez días.

En caso de que utilices una impresora nueva que ya viene con cartuchos compatibles con HP Instant Ink, la suscripción empezará también en el momento en el que se introduzcan esos cartuchos. Puede que tu impresora venga con algún tipo de promoción que te permita suscribirte al servicio HP Instant Ink sin pagar nada durante unos cuantos meses, si esto es así asegúrate de darte de alta antes de que expire el plazo de esa promoción.

9.-¿Qué pasa si no gasto todas las páginas del plan?

No tienes nada de lo que preocuparte, esas páginas se acumularán y las tendrás disponibles para el próximo mes. Puedes acumular hasta el triple de las páginas que incluye tu plan.

10.-¿Cómo me ayuda el servicio HP Instant Ink a cuidar del planeta?

Lo hace de muchas formas:

Todos los cartuchos de tóner original HP están fabricados con materiales reciclados, y un 85% de los cartuchos de tinta original también utilizan materiales reciclados.

Los cartuchos son de alta capacidad, lo que significa que imprimen más páginas. Esto permite reducir los envíos y el gasto de energía y agua en un 69% y en un 70%.

Puedes reciclar, sin coste, todos los cartuchos que gastes utilizando los sobres con franqueo pagado que recibirás con cada nuevo pack.

¿Te has quedado con ganas de saber más? Pues siguiendo este enlace encontrarás más información. Si aún así tienes alguna pregunta, los comentarios son tuyos.

Contenido ofrecido por HP.