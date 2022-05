Windows 11 22H2 RTM será la versión que Microsoft entregue a los fabricantes OEM para preinstalaciones en equipos nuevos de la que será la próxima gran actualización del sistema. Todo indica que su desarrollo base está finalizado y que la RTM corresponderá a la compilación 22621 actualmente en fase beta.

Como otros proveedores de software, Microsoft emplea varios canales para el desarrollo de software que varían según su grado de estabilidad. Para Windows 11, Microsoft ofrece a los proveedores Insiders los canales de «desarrollo», «beta» y «vista previa». Antes del lanzamiento de la versión general para todos los usuarios, Microsoft entrega a los OEM la versión conocida como RTM (release to manufacturing).

Todo apunta que el desarrollo base de la próxima actualización está finalizada y que la compilación 22621 será la base de la RTM. Microsoft está usando un despliegue de Windows cada vez más gradual y entregará esta versión -si no se encuentran fallos graves que lo impidan- a los fabricantes en el mes de junio. La versión de disponibilidad general, para todos los usuarios, llegaría en octubre:

Windows 11 build 22621 is what Microsoft wants to ship as the final/base build for version 22H2. Sign-off is May 20th. Assuming there are no showstopping bugs found before then, 22621 will be the base build that the public gets later this year.

