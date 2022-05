Elon Musk ha decidido suspender temporalmente la compra de Twitter con el objetivo de comprobar antes el número de cuentas falsas en la red social, informan en Reuters.

En concreto, Musk quiere asegurarse de que los número que maneja Twitter con respecto a el número de «usuarios fraudulentos» que pueblan la red social, es semejante al que sostiene la compañía, de en torno a un 5% de los usuarios totales de la plataforma. Hasta entonces, la operación queda en suspenso.

Desde que Elon Musk se interesó por Twitter, el goteo de noticias al respecto ha sido incesante y no parece que vaya a parar en breve, aunque pocos se esperaba un ¿semigiro? de los acontecimientos como este, que no se sabe bien cómo concluirá.

«El acuerdo con Twitter queda suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas/spam representan menos del 5% de los usuarios«, ha contado el propio Musk a través de su cuenta de Twitter.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022