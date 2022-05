WhatsApp dejará de ser compatible con iOS 10 e iOS 11

WhatsApp sigue siendo, incluso tras la polémica por los cambios en los términos legales de su uso, no solo el servicio de mensajería instantánea para smartphone más empleado en la actualidad, también es una de las apps más presentes en todo tipo de teléfonos, desde los tope de gama de última generación, hasta los más humildes de gama de entrada. Y tanto en aquellos que solo tienen semanas como en los que ya han cumplido un buen puñado de años.

Precisamente la retrocompatibilidad es uno de los puntos fuertes de WhatsApp, y es que incluso en terminales antiguos sigue pudiendo ser empleado con normalidad. Pero, claro, tanto las limitaciones impuestas por las tiendas de apps, principalmente por motivos de seguridad, como la cada vez menor cuota de usuario de sus sistemas operativos hace que no se justifique la inversión, por baja que sea, para mantener el desarrollo de nuevas versiones para sistemas operativos antiguos.

Así, cada cierto tiempo, vemos anuncios de que WhatsApp dejará de ser compatible con determinadas versiones antiguas de Android y de iOS, y hoy es una de esas ocasiones. Y es que, según podemos leer en Wccftech, en unos meses WhatsApp ya no podrá ser empleado en los iPhone que se mantienen, en la actualidad, en iOS 10 e iOS 11. Debemos tener en cuenta que hablamos de dos versiones del sistema operativo de Apple que ya suman unos cuantos años, pues iOS 10 debutó el 13 de septiembre de 2016, mientras que iOS 11 lo hizo el 19 de septiembre de 2017.

Así pues, podemos entender que los únicos usuarios que se mantienen, en la actualidad, en dichas versiones, son aquellos cuyos terminales no pueden actualizarse a una versión posterior, es decir, los iPhone 5 y iPhone 5C, lanzados en España el 28 de septiembre de 2012 y el 20 de septiembre de 2013, por lo que hablamos de teléfonos con nueve y diez años de antigüedad. Sus predecesores ya se quedaron sin poder emplear WhatsApp en el anterior movimiento en este sentido, y ahora se suman al grupo estos otros dos modelos.

WhatsApp no es lo único que perderán los iPhones más antiguos este otoño. Y es que, aunque todavía no hay confirmación oficial, todo apunta a que los iPhone 6 y iPhone 6S, de los que precisamente hablábamos esta mañana por razones bien distintas, no podrán actualizarse a iOS 16, por lo que su ciclo de vida se dará como finalizado por parte de Apple. Los usuarios podrán seguir empleándolo, claro, pero queda la duda sobre si, en caso de detectarse agujeros de seguridad, Apple publicará actualizaciones de excepción para los mismos.