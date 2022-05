El culebrón de Elon Musk con Twitter no cesa, y cada día da más margen a la especulación sobre lo resortes mentales que se han activado en las cabezas de los partícipes de esta operación, especialmente claro, en la de Musk. Y es que si según sus propias palabras, su motivación para comprar Twitter es velar por la libertad de expresión (aunque luego, supuestamente, pague cifras millonarias para intentar que determinadas informaciones no salgan a la luz), evitando la censura y haciendo público su algoritmo, su comportamiento no parece especialmente alineado con su declaración de intenciones.

Como ya sabrás, si has ido siguiendo los episodios de esta soap opera, Musk criticó Twitter, después amplió su participación en el accionariado de Twitter, después quiso entrar en la junta directiva de Twitter, después no le gustaron las condiciones que le exigieron para ello, después anunció que quería comprar Twitter, después siguió criticando Twitter, después alcanzó un acuerdo de compra, y después puso el acuerdo en pausa por el problema de los bots.

La novedad, al respecto, es que ahora Musk plantea la posibilidad de una bajada en el precio de compra de Twitter en función del volumen real de bots, según podemos leer en Business Insider. No menciona una cifra económica concreta, pero afirma que el volumen real de cuentas falsas y bots alcanza el 25%. Así, sí aplicamos ese porcentaje al precio acordado en el contrato de compra, podemos extrapolar que la pretensión de Musk es hacerse con Twitter por alrededor de 33.000 millones de dólares.

Esto, sin duda, plantea un escollo importante, pues tal y como se mostró durante las negociaciones, la actual junta directiva puso en especial valor tanto la liquidez de Musk para pagar la compra como el importe económico de la misma. Ahora, claro, Musk tendría, primero, que demostrar que el volumen de bots es el que él indica y no el que afirma la compañía. Y logrado ese objetivo, convencer a la junta directiva y a los actuales accionistas para que acepten esta bajada de precio.

Lo primero parece complejo, lo segundo todavía mucho más, especialmente si tenemos en cuenta que, ya con el precio original, parte de los accionistas se habían mostrado recelosos a la compra. Y así, pese a que no pocas personas ya llevan semanas frotándose las manos con la idea de que Twitter pasase a ser controlada por Musk, cada vez hay más elementos que nos invitan a pensar que finalmente esto no ocurrirá, y que todo el sainete no ha sido más que otra de las performances a las que ya nos tiene acostumbrados.