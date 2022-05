Las unidades basadas en memorias flash NAND monopolizan el almacenamiento de consumo, también las soluciones externas. La Lexar SL660 BLAZE es otra muestra como unidad portable moderna de gran rendimiento.

Lexar enfoca esta SSD portátil al segmento de juegos, especialmente para aumentar capacidad de almacenamiento en consolas. También para profesionales de la edición que necesiten llevar proyectos a cualquier parte y en general a cualquier usuario ya que este tipo de soluciones pueden ser usados por cualquiera que busque una SSD externa de diseño atractivo y buen rendimiento.

La Lexar SL660 BLAZE está construida con una carcasa de aluminio y cuenta con un acabado especial para lograr mayor protección contra golpes y vibraciones. Cuenta con iluminación RGB para darle un toque de color a cualquier ambiente y cumplir con el enfoque principal al Gaming. También se entrega con un soporte para colocarla en el escritorio.

Su rendimiento es muy bueno y Lexar promete velocidades de transferencia de datos de 2.000 / 1.900 Mbytes por segundo en modos de lectura / escritura secuencial. Ello es posible gracias a sus memorias flash y una interfaz USB 3.2 Gen2 x2 a la que se conecta, la más avanzada de este estándar hasta que llegue USB4.

Su conexión se realiza mediante USB Tipo C, un puerto que definitivamente se ha extendido por todos los productos de consumo y hoy es ampliamente mayoritario en dispositivos nuevos. Lexar entrega con la unidad un cable USB tipo C y otro Tipo C a Tipo A para añadir compatibilidad de uso. El fabricante también ofrece software de seguridad avanzado con cifrado AES de 256 bits para proteger los archivos esenciales contra la corrupción, pérdida y eliminación.

Lexar SL660 BLAZE, versiones y precios

Esta SSD externa estará disponible este mismo mes. El fabricante ofrece cinco años de garantía y la distribuye en dos capacidades de almacenamiento con los siguientes precios: