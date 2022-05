Los iPhone 14 Pro podrían tener pantalla always on

Aún nos separan algo más de tres meses de la llegada de los iPhone 14 (puede que incluso más en el caso de algunos modelos en particular) pero, como cada año, los rumores y las filtraciones nos van ayudando, desde hace ya bastantes meses, a ir haciéndonos una idea de cómo será la próxima generación del smartphone de Apple, tanto en líneas generales como en lo referido a cada uno de los cuatro esperados modelos (iPhone 14, 14 Max, 14 Pro y 14 Pro Max), que vendrán a anunciar al final del verano.

Con esto de los rumores, no obstante, debemos ser siempre razonablemente escépticos, pues la experiencia ya nos ha enseñado que incluso los más fiables analistas se equivocan más de una vez, y que algunas predicciones de filtradores apenas conocidos (por no decir totalmente desconocidos) pueden mostrarse acertadas. Y eso por no hablar de ocasiones en las que las previsiones son contradictorias entre sí. Al final, solo tendremos certezas absolutas sobre los iPhone 14 cuando Apple los presente, en principio en septiembre.

Hecho el recordatorio, el popular y normalmente acertado (aunque no infalible) Mark Gurman, analista de Bloomberg especializado en Apple, ha adelantado que los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max podrían contar con la función de pantalla always on. Los modelos 14 y 14 Max, sin embargo, no contarían con la misma, por la diferencia en los materiales empleados para la fabricación de sus pantallas. Otra diferencia más, en el teórico plan de Apple de marcar más la diferencia entre los modelos normales y los Pro.

En este caso, eso sí, es importante aclarar que la diferencia, como indicaba antes, viene marcada por el tipo de pantalla y, en este punto, debemos recordar que ya se produjeron rumores similares referidos al iPhone 13 y su panel ProMotion, también en sus variantes Pro, debido a sus pantallas Óxido policristalino de baja temperatura, LTPO, una tecnología clave para poder ajustar de manera dinámica la frecuencia de refresco de la pantalla, y que igual que ha hecho en la generación actual, también debería estar presente en los iPhone 14 Pro.

En los 13 Pro, la pantalla es capaz de ajustar su frecuencia de refresco entre los 10 y los 120 hercios, pero los rumores afirman que en los iPhone 14 Pro la velocidad mínima podría descender a tan solo un hercio, es decir, una actualización de pantalla por segundo, una condición clave que permitiría la implementación del modo always on sin que este repercuta de manera apreciable en el rendimiento y sobre todo en el consumo de los iPhone Pro de nueva generación.

Con la tecnología always on la pantalla siempre muestra determinada información, día y hora, meteorología, notificaciones… es decir, información por la que normalmente tenemos que reactivar el teléfono pese a que no requiera acceder a ninguna app. Con este modo, el acceso a dicha información es inmediato y, aunque el modo plantee un mínimo consumo energético, este queda sobradamente compensado por las ocasiones en las que ya no tendremos que sacar al iPhone del modo de pantalla suspendida.

Con información de Phone Arena