El Google Pixel 7 es, como ocurre con cada renovación del smartphone de Google, uno de los teléfonos más esperados del año. Y es que es cierto que pese a que su hardware no suele ser el más puntero del momento, la empresa del buscador siempre suele aportar alguna novedad más que interesante. Además, desde que dieron el salto para empezar a emplear sus propios SoC suscitan todavía más interés, pues muchos queremos saber qué tal se desenvuelven los ingenieros de la compañía en una tarea tan compleja como el diseño de un integrado de este tipo.

En otras ocasiones, otros años, hemos asistido a algunas filtraciones relacionadas con las anteriores generaciones del móvil, y este año el Pixel 7 tampoco se ha salvado, pues ya desde principios de año tuvimos información bastante fable sobre el mismo. Ahora bien, creo que nunca hasta este mismo momento había visto lo que ha ocurrido hace unas horas. Y es que, como podemos ver en Reddit, un prototipo del Google Pixel 7 ha sido puesto a la venta en la popular web de subastas eBay.

Sí, has leído bien. Cuando todavía faltan unos meses para su llegada al mercado, y cuando Google ya ha revelado bastante información sobre el mismo en su web oficial, algún hipotético poseedor de un prototipo del Google Pixel 7 ha publicado un anuncio en el que lo ponía a la venta. La venta, no obstante, ha sido rápidamente suspendida, si bien no sabemos si ha sido por iniciativa propia del vendedor o bien porque Google se lo haya podido requerir a eBay para evitar que la operación se completara.

El alcance de los prototipos de dispositivos suele ser muy limitado: ingenieros y directivos de la empresa o empresas responsables de su diseño y producción, quizá algún consultor independiente y puede que algún periodista especialmente bien relacionado, aunque este último caso es menos común que los anteriores. Además, suelen estar claramente identificados, por lo que de ser cierto, Google no lo tendría demasiado difícil para averiguar de dónde ha salido este prototipo del Google Pixel 7.

Así, salvo que se trate de algún tipo de broma, parece un movimiento particularmente torpe de la persona que ha publicado el anuncio. Y es que si vender un prototipo cuando el producto final todavía no ha llegado al mercado ya es una enorme insensatez, intentar hacerlo además a través de un servicio tan popular como eBay, sabiendo que la venta puede trascender públicamente en cualquier momento, parece obra de un descerebrado. Un descerebrado que, eso sí, habría tenido acceso a un prototipo del Google Pixel 7, lo que resulta de lo más desconcertante.