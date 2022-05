Windows 11 facilitará la reinstalación de aplicaciones

Microsoft sigue trabajando para traer más novedades a Windows 11, en una confirmación de que, quizá, de haber retrasado su lanzamiento un año, la sensación desde su primer día de lanzamiento sí que habría sido la de una gran renovación, un gran salto frente a Windows 10. No obstante, cabe entender que en Redmond eran conscientes de ello y que, si decidieron que era el momento de presentar y lanzar Windows 11, sus razones de peso tendrían.

Sea como fuere, Windows 11 lleva ya unos meses con nosotros, y ya desde el mismo momento de su presentación Microsoft nos dio señales de que Microsoft Store, la tienda de aplicaciones para Windows, iba a convertirse en un elemento muy importante del sistema operativo. Un estrategia de lo más comprensible, pues hasta ahora el uso de la misma que han hecho los usuarios ha sido marginal, mientras que los modelos que podemos ver en los sistemas operativos para smartphones son brutalmente mayoritarios. Y no solo en iOS, donde App Store es la única opción para instalar software, también en Android, donde hay otras opciones.

La principal novedad de Microsoft Store en Windows 11 es la llegada a la misma de las apps de Android, lo que a su vez es una de las principales razones de muchos usuarios para actualizarse a esta nueva versión del sistema operativo. Sin embargo no es la única, pues la compañía sigue trabajando en añadir nuevas funciones. Y el último ejemplo de ello lo encontramos en Windows Latest, con una nueva función que permitirá la reinstalación rápida de aplicaciones.

Al adquirir una aplicación en Microsoft Store, sea de pago o gratuita, ésta queda asociada a nuestra cuenta de Microsoft, pero si formateamos el sistema o adquirimos un nuevo PC con Windows 11, tendremos que buscar la lista de las apps que tenemos para, en ese momento, empezar a instalarlas de una en una. Algo que a medida que se incrementa la cantidad de apps, hace que la labor sea más tediosa y nos «robe» bastante más tiempo. Ahora, la novedad que plantea Microsoft Store es un nuevo apartado en el que encontraremos todas nuestras apps y que agilizará el proceso de reinstalarlas.

Para ello, podremos optar por instalarlas todas con un único click o, si queremos ser más selectivos, podremos seleccionar todas aquellas que queremos instalar en Windows 11 y de nuevo, con un solo click, indicarle a la tienda que las instale. Con esta nueva función, los usuarios pueden mostrarse más proclives a instalar software desde la tienda de Windows 11, en vez de descargar cada aplicación desde su propia página web, pues esta nueva función garantiza una restauración mucho más rápida y cómoda. Ahora solo falta que más desarrolladores se animen a subir sus apps a la tienda.