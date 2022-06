Pocas sagas más consolidadas que Call of Duty. Y es que en sus ya casi 20 años de vida, y aunque en lo últimos tiempos ha empezado a acusar cierto agotamiento, a día de hoy sigue contando con una legión de seguidores que se muestran satisfechos con los nuevos lanzamientos, sigue siendo una auténtica máquina de hacer dinero y, probablemente lo más importante, mantiene un nivel de jugabilidad bastante aceptable, que sigue atrayendo a nuevos jugadores a día de hoy.

La periodicidad en el lanzamiento de nuevos títulos de la franquicia es un elemento clave, y es necesario encontrar el equilibrio para no saturar el mercado y a los jugadores, pero tampoco llegar a dar la sensación de abandono. Esto no afecta solo a los propios lanzamientos, también lo debemos relacionar con todos los anuncios alrededor de los mismos. Y en eso, con Call of Duty entre otras franquicias, Activision es toda una experta. Y ojo, no lo connoto negativamente, ni mucho menos.

El último ejemplo de ello lo encontramos en el esperado Call of Duty: Modern Warfare II, continuación directa de Modern Warfare, una de las ramas de la familia que mejor recuerdo ha dejado en sus usuarios, y con el extra de que también viene firmada por Infinity Ward, una señal fiable de que lo que nos espera será bastante bueno, algo que también viene avalado (aunque, como siempre, debemos ser cautelosos), por el tráiler que ha sido estrenado hace solo unas horas, y que puedes ver a continuación:

Pero, claro, el tráiler no podía venir solo, pues Activision ha aprovechado para contarnos que Call of Duty: Modern Warfare II llegará al mercado el próximo 28 de octubre, así que todavía tendremos que esperar unos meses para poder disfrutarlo. Eso sí, quienes no deseen esperar tanto tienen una opción muy interesante. Activision ha activado ya la precompra de Call of Duty: Modern Warfare para diversas plataformas (PlayStation, Xbox y PC a través de Battle.net y de Steam) y, de este modo, poder acceder a las versiones beta que se irán liberando próximamente.

El acceso a las betas de Call of Duty: Modern Warface II se ofrece en todas las plataformas y, además, en las dos ediciones del juego, la estándar y la Vault, que incluye algunos extras interesantes, y que también llegará a PC, PlayStation y Xbox. En cuanto a sus precios, Call of Duty: Modern Warfare II para PC cuesta 69,99 euros, mientras que la versión Vault suma 30 euros más, ascendiendo hasta los 99,99 euros.