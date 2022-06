El sonido o, más concretamente, el sonido de gran calidad es la carta de presentación de Cambridge Audio, un fabricante británico con más de 50 años de experiencia en el diseño e ingeniería de productos de audio. Una de las últimas incorporaciones a su catálogo son los Melomania 1+, unos auriculares intrauditivos inalámbricos que prometen ser nuestros mejores compañeros.

Se trata de la evolución de los Melomania 1, que tuvimos la oportunidad de analizar y que nos dejaron muy buenas sensaciones. Ahora toca adentrarnos en ver cómo han mejorado un modelo ya de por sí reseñable. Allá vamos.

Especificaciones de los auriculares Melomania 1+

Auriculares: Dimensiones 27 x 15mm | Peso: 4.6g cada uno

Estuche: Dimensiones 59 x 50 x 22mm | Peso: 37g

Bluetooth 5.0, Class 2

Procesador: Triple-core Processor Architecture: Dual-core 32-bit processor application subsystem & Qualcomm QCC3026 Single-core 120Mhz Kalimba DSP audio subsystem

Códecs: APTX, AAC y SBC

IPX RATING

IPX5 (Water Splash Resistant (Earbuds & Case))

Baja latencia

Drivers de grafeno mejorados de 5.8mm

Batería: 5V, 500 mAh (Hasta 50 horas (9 + 41)

Micrófono: MEMS with cVc™ Noise Cancellation

Control de voz: Siri y Google Assistant

Lo primero que nos encontramos al abrir la caja, que mantiene la línea elegante y sencilla que ya conocíamos, son los propios auriculares y el estuche de carga. Además, incluyen el habitual cable de carga, y dos packs de almohadillas de repuesto, con 3 tamaños diferentes, para que encuentres el que mejor encaja contigo.

En mi caso, me quedo con el tamaño pequeño (S), pero si el idóneo para ti es el mediano (M) o el grande (L), además tendrás la opción de utilizar un tipo de almohadilla extra, de espuma viscoelástica (memory foam), diferente a la original de silicona, que solo está disponible en esos dos tamaños y que se adapta para mantener la forma del canal auditivo.

Este ajuste óptimo en el oído se traduce en un adecuado aislamiento del ruido, un aspecto muy importante a la hora disfrutar de la calidad de sonido posible. Además, los auriculares están dotados de protección IPX5 contra salpicaduras, lo que hace que sean impermeables.

Sin embargo, aunque es cierto que las almohadillas, especialmente las memory foam, se adaptan perfectamente, los oídos pequeños como el mío echan en falta el típico brazo o aleta que ayuda a que el auricular se quede en su sitio cuando vamos caminando por la calle o, incluso, si decidimos utilizarlos para hacer algún deporte. Cuando cualquier actividad que implique algo de movimiento se prolonga, en mi experiencia es casi inevitable que alguno de los auriculares acabe por salir disparado.

Algo muy positivo para destacar es el tamaño reducido del estuche, que es ligero, compacto y con diseño sencillo pero elegante. Pese a ello, y como comentaremos más adelante, nos aporta 4 cargas con hasta 36 horas de autonomía adicionales a la batería de los auriculares.

Se trata de unos auriculares intrauditivos con diseño de bala y botones de control táctil, una decisión que, a día de hoy, no termino de entender. Entiendo que el hecho de que los controles sean táctiles tendrá que ver con el diseño del propio auricular, pero habiendo probado otro tipo de dispositivos, realmente se echan en falta controles táctiles. No por comodidad u otras preferencias más personales, sino por la propia usabilidad del dispositivo. Cuando estás utilizándolos y tienes que pulsar alguno de los botones, resulta un poco complicado de pulsar, al no tratarse de una superficie muy estable.

Los controles son sencillos, y con ellos podemos manejar el volumen, salto de pista, reproducción o pausa, comandos de voz y llamadas. A lo que estamos acostumbrados en este tipo de dispositivos, intuitivo. También son compatible con asistentes de voz como Google Assistant y Siri, con los que podremos utilizar comandos de voz.

Emparejamiento Bluetooth y autonomía

La autonomía que ofrecen los Melomania 1+ es más que reseñable, con hasta 9 horas de reproducción continua con una sola carga (en modo Bajo Rendimiento), que sumadas a las 4 cargas adicionales que nos aporta el estuche, nos encontramos antes 45 horas totales de autonomía. Bastante más duración de la que acostumbran a darnos este tipo de dispositivos, y que sin duda coloca a los Melomania 1+ en una posición privilegiada.

La experiencia a la hora de emparejarlos con un dispositivo Android fue sencilla. Cabe señalar que en la búsqueda de dispositivos bluetooth aparecerán dos diferentes, Melomania 1+ R y Melomania 1+ L (Left y Right), y solo aparecerá uno conectado, pero ambos auriculares funcionarán perfectamente. Sin embargo, a la hora de intentar conectarlos con otro dispositivo, también android, que ya estaba emparejado con otros auriculares, la experiencia fue un poco más compleja. Se solucionó siguiendo las instrucciones de la app, eliminando los auriculares previamente emparejados (pero no conectados) y reiniciando la búsqueda bluetooth (pulsando uno de los auriculares durante varios segundos hasta que la luz parpadease en azul).

Si queremos sacar el máximo partido posible a los Melomania 1+, es totalmente recomendable descargar la aplicación Melomania de Cambridge Audio, con la que tendremos acceso a varios ecualizadores preestablecidos, según el género que estemos escuchando o nuestras preferencias. Incluso puedes crear y guardar tu propia configuración personalizada.

Además de poder seleccionar entre el modo de Alto o Bajo Rendimiento (que varía la experiencia de sonido y, por tanto, afecta a la duración de la batería), habilitar o deshabilitar los controles táctiles e incluso localizarlos a través de la app si los has perdido.

Calidad de sonido de los Melomania 1+

La calidad de sonido es, como comentábamos anteriormente, la seña de identidad de Cambridge Audio, y los Melomania 1+ no iban a ser menos. Los auriculares cuentan con controladores de grafeno mejorados de 5.8mm de diseño personalizado, un material que se traduce en una excelente respuesta dinámica. Cabe destacar también que cuentan con aislamiento de ruido y baja latencia.

Una vez ecualizados, gracias a la app Melomania, nos encontramos ante unos auriculares con buen sonido, en parte gracias al aislamiento del ruido que comentábamos anteriormente, pero en los que quizás se echa en falta más detalle o en graves y agudos, que aporten un sonido más limpio. Un detalle que quizás pasaría inadvertido, pero que el nivel de Cambridge Audio requiere señalar.

Para realizar llamadas (porque no todo es música para los Melomania1+), cuentan con la tecnología Clear Voice Capture (cVc) de Qualcomm, que aporta un sonido nítido.

Melomania 1+: conclusiones

Los auriculares Melomania 1+ ofrecen un buen equilibrio entre calidad de sonido, autonomía y un estuche pequeño y manejable. Con la app, además, podremos ecualizar el sonido adaptándolo a nuestras preferencias o al estilo que estemos escuchando. Están disponibles en dos colores: negro y blanco, y puedes encontrarlos en la tienda oficial de Cambridge Audio por un precio de 79,95€. Además, también hay disponibles accesorios como fundas de silicona para el estuche o packs almohadillas extra, tanto de silicona como memory foam.