OnePlus 10 Pro, análisis: la evolución del poder

Durante estos días hemos probado el último buque insignia de OnePlus, el 10 Pro. En esta ocasión OnePlus renuncia al desdoblamiento y si quieres su tope de gama no lo tendrás descafeinado, si no con todo su poder en la versión Pro. Es difícil innovar y marcar una diferencia en un tope de gama, pero en OnePlus tampoco se complican mucho, mientras que otras marcas se concentran en que sus móviles tengan propiedades inverosímiles, como que se doble o se estiren, OnePlus solo busca que lo que ya hacía, ahora lo haga mejor.

Especificaciones del OnePlus 10 Pro

Pantalla Tamaño: 17,02 centímetros (6,7 pulgadas) (medido en diagonal de esquina a esquina) Resolución: 3216 x 1440 píxeles 525 ppp. Razón de aspecto: 20,1:9. Tipo: Fluid AMOLED de 120 Hz con LTPO. Compatibilidad con sRGB, pantalla P3, profundidad de color de 10 bits. Cristal frontal: Corning Gorilla Glass Chipset Snapdragon® 8 Gen 1. GPU: Adreno 730 RAM 8 GB/12 GB LPDDR5 Almacenamiento 128 GB/256 GB UFS 3.1 2-LANE Cámaras traseras Principal: 48 MP, Sony IMX789 1/1,43″, f/1.8

Gran angular: 50 MP Samsung ISOCELL JN1 1/2.76″, f/2.2

Teleobjetivo: 8 MP Cámara frontal Sensor: Sony IMX 615. Megapíxeles: 32. EIS: Sí. Enfoque automático: Enfoque fijo Conectividad 4X4 MIMO, 4CA, compatible con hasta DL Cat 20 ((1,17 Gbps) / UL Cat 18 (200 Mbps). Bluetooth 5.2, support aptX & aptX HD & LDAC & AAC. NFCL. GPS (banda dual L1+L5), GLONASS, Galileo (banda dual E1+E5a), Beidou, A-GPS Batería 5000 mAh (2S1P 2500 mAh, no extraíble). Con carga rápida Dimensiones Altura: 163,0 mm; Ancho: 73,9 mm; Grosor: 8,55 mm Peso 200,5 g Sensores Sensor de huellas en pantalla, Acelerómetro, Brújula electrónica, Giroscopio, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Núcleo del sensor, Sensor de parpadeo, Sensor RGB frontal Software Android 12 con la capa OxygenOS 12 Precio 8 GB/ 128 GB – 909 euros // 12GB/256-999 euros

Diseño

Para encontrar una diferencia con respecto a la versión anterior tendremos que darle la vuelta al móvil y nos sorprenderá su cuerpo mate que ya no brilla ni resbala. Aún así, una funda nunca está de más y fiel a las buenas costumbres, ya que te vas a gastar 909€ en la versión de 8GB/128GB y 999 en la de 12GB/256GB, OnePlus incluye una funda básica en la caja. Como comentaba, al darle la vuelta nos llamaran poderosamente la atención las tres lentes y el flash que ocupan más de la mitad del ancho del teléfono. La parte en la que se sitúan las cámaras sobresale levemente y aquí si veremos plástico pulido para enmarcarlas, además de la firma de Hasselblad.

Conserva el botón rocket a la derecha para modificar el sonido del móvil, botón de bloqueo justo debajo y el de volumen a la izquierda. Solo hay una conexión externa USB-C, como viene siendo ya la norma en la mayoría de smartphones. La pantalla tiene los bordes curvados que facilita muchísimo la navegación mediante gestos de Android.

Se reitera también en no pagar por el certificado IP68, aunque por su construcción el OnePlus 10 Pro es resistente al agua, lo único que como no está registrado no lo cubre ninguna garantía.

Pantalla

Lo que más me asombra de esta marca es que sean capaces de superarse con cada pantalla de cada nueva versión. En este caso el OnePlus 10 Pro monta un panel de 6,7 pulgadas Fluid AMOLED y resolución QHD+ que se beneficia de la tecnología LTPO mejorada, que permite que el dispositivo ajuste su frecuencia de actualización entre 1 Hz y 120 Hz de manera rápida según el tipo de contenido que se esté viendo. Una función que, sumada al Dual Color Calibration, calibrado en dos niveles de brillo de 500 nits y 100 nits para obtener un 50% más de precisión de color, nos ofrecerá una experiencia única a la hora de reproducir cualquier tipo de contenido multimedia.

A simple vista podrían parecer las mismas características que las del OnePlus 9 Pro pero hay que prestar atención que la tecnología LTPO es mejorada y que se ajusta al contenido reproducido y en la calibración del color dual que hace que si lo ponemos al lado de lado del 9 Pro, este nos parezca un móvil de 2014. La tasa de refresco adaptativa también redunda en un mejor aprovechamiento de la batería, no necesito 120 hz si estoy viendo memes en Twitter, así que el OnePlus 10 Pro baja la resolución y de esta forma ahorra batería para tareas más intensas.

Recordamos también que OnePlus da la posibilidad de calibrar el brillo a nuestro gusto, pudiéndolo poner en en DCI-P3 y un modo Natural calibrado en sRGB, con la opción de un modo Pro que nos permite, tan solo, cambiar el balance de blancos del panel.

Cámaras

Una vez más la compañía ha querido hacer de su sistema de cámaras uno de los ejes principales, volviendo a colaborar con Hasselblad para ofrecer la compatibilidad con la solución OnePlus Billion Color que permite aplicar la calibración de color natural con Hasselblad a más de mil millones de colores. Además, gracias al modo Hasselblad Pro, el OnePlus 10 Pro admite la captura en RAW de 12 bits en las tres cámaras traseras y que se completa con Hasselblad Natural Color Solution for Mobile. Por otra parte, también contaremos con el nuevo modo de vídeo que nos permitirá ajustar parámetros como el ISO, la velocidad de obturación y el balance de blancos antes y durante la grabación. En general, unas características y control dignos de la fotografía profesional.

Y es que no es para menos, ya que el OnePlus 10 Pro viene equipado con una cámara principal OIS de 48 megapíxeles, acompañada de una cámara teleobjetivo OIS de 8 megapíxeles, y una nueva cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles que ofrece un campo de visión de 150 grados.

Repite el mismo sensor principal y lente, cambia su ultra gran angular por uno más moderno, pero más pequeño, y repite teleobjetivo. OnePlus no ha querido dar un salto en hardware fotográfico, de hecho han eliminado la lente monocromática que incluyeron en el OnePlus 8, así que todo queda en manos del procesado. Donde si hay dado un salto de altura es en la cámara frontal que pasa a ser de 32 MP, ideal para grabar story times.

Si nos centramos en el software ha variado ligeramente con respecto a la anterior versión. El menú superior se ha reducido y desde ahí cuenta con tres accesos directos que nos permiten seleccionar el HDR, la inteligencia artificial o el tamaño. Si le damos a los tres puntitos podemos modificar más opciones como poner una cuadrícula, poner el color de 10 bits o activar el modo HEIF para compartir fotos conservando su calidad.

El filtro belleza ya no se modifica eligiendo el nivel, ahora se queda en la opción más completa que nos permite modificar aspectos concretos del rostro o dejarlo en en un filtro que solo suavice la piel.

En la parte baja de la pantalla tendremos los diferentes modos de disparo: noche, vídeo, foto y más. Aquí encontraremos el resto de opciones: pro, panorámica, película… si la organización que ha hecho por defecto OnePlus no nos convence podemos editarla y poner como acceso directo lo que más utilicemos.

Batería y rendimiento

Para poder hacer una valoración personal más allá de cifras y especificaciones he querido utilizar el OnePlus 10 Pro como teléfono principal durante una semana y comprobar si es capaz de hacer frente a un uso constante de redes sociales y fotografía y responde con total solvencia, llegando al final de día con batería para un día más. Su gran batería de 5.000 mAh es compatible con las velocidades de carga por cable más rápidas de la marca, que según asegura la propia OnePlus, podrá cargar del 1 al 100% en solo 47 minutos gracias al cargador AIRVOOC de 50W incluido. Además si utilizamos el cargador inalámbrico puede cargarse en vertical y en horizontal, muy útil si queremos dejarlo en el soporte mientras vemos algún contenido.

En cuanto al rendimiento, el OnePlus 10 Pro monta un Qualcomm Snapdragon 8 Gen será difícil encontrar algo con lo que no pueda. Aunque el OnePlus 10 Pro está además equipado con una serie de nuevas funcionalidades de gaming que son posibles gracias al motor de juegos HyperBoost que viene preinstalado junto con su sistema operativo OxygenOS 12.1 (basado en Android 12), cuya experiencia de uso general incluye un diseño sencillo y nuevas funciones centradas en el trabajo, el descanso y el gaming.

Si nos centramos en aspectos más concretos como la biometría el OnePlus 10 Pro incorpora lector de huellas en pantalla y reconocimiento facial, rápidos y fiables.

Software: OxygenOS 12

Por último, otra de las grandes estrellas de OnePlus, su capa sobre Android llamada OxygenOS que en esta ocasión cubre la última versión de Android, Android 12. La última actualización de OxygenOS viene tras la fusión de OnePlus con OPPO tras la que ambos códigos se beben de la misma fuente e incorporan las mismas mejoras. Cambian el aspecto de los iconos, se suavizan las texturas y las líneas se vuelven geométricas con el único objetivo de ofrecer una mejor interacción con el teléfono que reduzca el estrés y haciéndolo más intuitivo.

No hemos notado esa aspiración Zen que OnePlus pretenden con la descripción de su sistema operativo pero sí que nos parece un sistema operativo cómodo y de líneas cuidadas. OnePlus ha incorporado además tres modos que potencian los principales usos de un smartphone: trabajo, descanso y reproducción. En este sentido Oxygen OS nos permite elegir un modo de notificación según el momento del día o el día en que estemos utilizando el teléfono, es decir, si estamos de vacaciones, en horario laboral o fuera de nuestra jornada, así activará unas notificaciones y desactivará otras.

La barra de búsqueda ya no es solo para buscar en Internet, también podremos acceder desde ahí a cualquiera de nuestras aplicaciones, acortando caminos y facilitando la búsqueda. También han integrado lo que ellos llaman Shelf (estante) se trata de un apartado con información del teléfono y acceso rápido a algunas herramientas. Este espacio también es configurable al gusto mediante Widgets. Los que no queramos que nos ocupen espacio en las pantallas del móvil, podemos dejarlos en Shelf. También han mejorado el modo oscuro añadiendo tres niveles de oscuridad.

Conclusiones

Se me hace difícil explayarme en las conclusiones del OnePlus 10 Pro. Para mi es un teléfono perfectamente equilibrado capaz de dar todo de si mismo, un perfecto todo terreno capaz de aguantar horas de trabajo, siempre que nuestro trabajo pueda hacerse desde el teléfono.

Roza la perfección en todos los sentidos, siendo el rendimiento, la pantalla y la batería sus principales fuertes. Podemos centrarnos en un solo aspecto y exigirle la máxima perfección y le sacaremos fallos, por ejemplo, las cámaras no son impecables y el sistema operativo todavía tiene que pulir algunos detalles. Pero pese a todo el OnePlus mira a los ojos de cualquier otro buque insignia.

OnePlus 10 Pro está disponible en el mercado español en varias configuraciones, como esta con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno por un precio de 999 euros.