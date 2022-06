Con la llegada del primer iPad, hace ya la friolera de doce años (la primera generación se presentó el 27 de enero de 2010, solo un día después de mi cumpleaños, algo que interpreté claramente como una señal), Apple dio el pistoletazo de salida a un mercado, el de las tablets, que en aquellos momentos era una gran incógnita. ¿Sería un éxito o un fracaso? Ahora puede parecer que la respuesta era obvia, pero entonces no, no había certezas en ninguno de ambos sentidos.

Poco después de su llegada al mercado, empezó a verse claro que el movimiento había sido un acierto, otros fabricantes se lanzaron a este mercado y empezó a surgir el interés por tablets de distintos tamaños. Algo que fue recogido por otros fabricantes pero no por Apple, aún capitaneada por Steve Jobs, que llegó a afirmar que Apple nunca llevaría al mercado un iPad de otro tamaño distinto al del modelo original. Y así fue… hasta su fallecimiento, ya que el icónico directivo falleció en octubre de 2011, y Apple presentó su exitoso iPad Mini un año después, en octubre de 2012.

Desde entonces, Apple se ha mostrado mucho más flexible en lo referido al tamaño del iPad, más aún desde la llegada de la línea iPad Pro, con tamaños inimaginables en su catálogo unos pocos años antes. A día de hoy, en los modelos a la venta en la tienda de Apple, estos son los tamaños de las diversas versiones:

iPad Mini: 8,3 pulgadas.

iPad: 10,2 pulgadas.

Ipad Air: 10,9 pulgadas.

iPad Pro: 11 y 12,9 pulgadas.

Recordemos que el primer modelo, el presentado en 2010, tenía una pantalla de 9 pulgadas, que por aquellos momentos parecía enorme, pero que a día de hoy está más cerca del tamaño de la que ofrece el modelo Mini que de la de su propia serie.

Y esto tiene bastante sentido, no solo por la evolución de la tecnología, también por el creciente volumen de usos de las tablets, un campo en el que Apple ha sido un jugador esencial, pero que también ha sido muy, muy influenciado, por los esfuerzos de otros fabricantes, como Samsung y Lenovo, por poner solo un par de ejemplos.

Así, desde hace ya algún tiempo se han ido corriendo rumores que señalaban la posibilidad de que Apple diera un paso más en este sentido, con un hipotético iPad de gran tamaño, una idea que hasta ahora mostraba luces y sombras, pero que después de la presentación de ipadOS 16 del lunes pasado, cobra bastante más sentido.

Confirmed the 14.1″ iPad Pro is being developed with our supply chain sources. It will have MiniLEDs and ProMotion. Not sure of the timing, but early 2023 may be more likely.

— Ross Young (@DSCCRoss) June 9, 2022