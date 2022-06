Capcom permite restaurar las versiones originales de Resident Evil 2, 3 y 7

Capcom ha publicado una buena batería de actualizaciones para Resident Evil 2 remake, Resident Evil 3 remake y Resident Evil 7 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series, las cuales añaden soporte para 4K en consolas, trazado de rayos y mejoras en la tasa de imágenes por segundo.

La compañía japonesa sorprendió a propios y extraños en el evento de anteayer, sobre todo porque ha publicado una gran cantidad de material de forma gratuita cuando hasta no hace mucho era famosa por sus malas prácticas y el abuso de los DLC. El sonoro batacazo de Street Fighter V fue todo un toque de atención para Capcom, que se vio forzada a cambiar y cuidar algo mejor a sus usuarios si no quería empezar a asomarse por el precipicio.

Sin embargo, no todo el mundo quedó contento con las actualizaciones, que recibieron quejas por parte de la comunidad de PC. Algunos usuarios vieron que no podían ejecutar los juegos o no tenían un buen rendimiento tras actualizar debido a que antes iban justos para ponerlos en marcha.

La respuesta de Capcom ante las quejas de parte de la comunidad de PC ha sido positiva. La compañía ha puesto a disposición las versiones originales de Resident Evil 2 remake, Resident Evil 3 remake y Resident Evil 7 para aquellos jugadores que no pueden ejecutar las actualizadas.

Para activar las versiones desde Steam se tiene que hacer clic con el botón secundario del ratón sobre la entrada de los juegos en la biblioteca y luego pulsar sobre “Propiedades”. Una vez dentro, hay que acceder al apartado de “BETAS” para después seleccionar “dx11_non-rt – dx11_non-rt” en el desplegable correspondiente al campo “Selecciona la beta en la que te gustaría participar”. Tras hacer todo eso, se cierra la ventana y la versión original del juego debería de empezar a descargarse. Para recuperar la versión actualizada es tan simple como seleccionar “Ninguna” en el mismo desplegable y cerrar la ventana.

Más allá de algunos problemas de framerate detectados al menos en Resident Evil 2 remake, la realidad es que Capcom, desde el lanzamiento de dicho título, ha cuidado bastante las versiones para PC de sus juegos, las cuales no solo funcionan muy bien, sino que además son capaces de hacerlo en equipos relativamente modestos.

Las actualizaciones de los juegos provocaron que los requisitos se elevaran y que algunos usuarios no pudieran ejecutarlos o tener al menos un experiencia satisfactoria que antes sí tenían. Es buen detalle por parte de Capcom el poner a disposición las versiones antiguas para aquellos usuarios que no tienen un PC que cumpla con las exigencias de las actualizadas.