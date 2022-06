Quizá no te hayas percatado, pero es muy probable que hayas cometido en más de una ocasión alguno de estos tres errores que pueden arruinar tu conexión Wi-Fi. La verdad es que suceden con bastante frecuencia, y que algunos de ellos siguen siendo comunes incluso entre usuarios con cierta experiencia, así que no te preocupes, al final lo importante es que sepas verlos y que aprendas a evitarlos.

Esto no siempre resulta sencillo, es decir, no todo el mundo es capaz de darse cuenta por sí solo de esos errores, y puede que tú tampoco hayas podido. Si te encuentras en esta situación cualquiera de esos errores podrá arruinar tu conexión Wi-Fi, y hasta que no lo soluciones la situación no mejorará. Por ello, hemos querido dar forma a esta guía donde te vamos a explicar, de una manera muy sencilla, los tres errores más comunes y que más posibilidades tienen de arruinar tu conexión Wi-Fi.

Además de explicarte por qué se producen y por qué importan también te vamos a contar todo lo que debes hacer para resolverlos sin tener que entrar en complicadas configuraciones, y sin que te veas obligado a gastar dinero. Como siempre, si al final tienes cualquier duda no te preocupes, puedes dejarla en los comentarios y te ayudaremos a resolverla.

1.-Forzar las distancias puede arruinar tu conexión Wi-Fi

Es uno de los errores más comunes y que más problemas puede causar a una conexión Wi-Fi, aunque por suerte también es uno de los más sencillos de resolver. Como sabrán muchos de nuestros lectores, una conexión Wi-Fi tiene un alcance máximo determinado, y también un alcance óptimo. El primero se define como aquel que, una vez superado, da como resultado una pérdida total de la conexión, mientras que el segundo se aplica a esa distancia que acaba reduciendo drásticamente el rendimiento y la calidad de la señal. Seguimos teniendo conexión, pero la experiencia no es buena.

Con la definición que hemos visto ya podéis imaginaros por qué ocurre este error y por qué importa. Se produce porque el usuario fuera mucho las distancias entre el router y los dispositivos que tiene conectados por Wi-Fi. Si esas distancias son muy largas, la señal no llegará con la suficiente intensidad, o puede que directamente no llegue. Acercarnos al router, o cambiarlo de posición para que la señal nos llegue mejor a otras zonas, son dos soluciones muy sencillas y no suponen ningún coste.

2.-Utilizar la contraseña por defecto o una fácil de romper

Nos encontramos ante otro de los errores más comunes, y también es muy peligroso porque puede facilitar la entrada de intrusos a nuestra red Wi-Fi. Tener un solo intruso puede arruinar tu conexión Wi-Fi por completo, puedo dar fe de ello ya que viví esa experiencia hace unos años, y no podía hacer nada por culpa de la persona que me estaba robando la conexión a Internet. Si intentaba jugar, los picos de latencia hacían que la experiencia fuese horrible, y la reproducción de contenidos multimedia se realizaba con parones y con pérdidas de calidad.

Una contraseña fácil de romper, y mantener la que viene establecida por defecto, facilita los ataques de fuerza bruta, y hace que al final la invasión de nuestra red Wi-Fi por un intruso acabe siendo una mera cuestión de tiempo. Cuando ocurra, este podrá consumir todo el ancho de banda disponible, y el rendimiento será muy pobre. Por suerte, podemos solucionarlo con algo tan sencillo como cambiar la contraseña de nuestra red Wi-Fi.

3.-Utilizar la banda inadecuada puede afectar mucho a tu conexión Wi-Fi

Es un tema bastante fácil de entender. Conectarnos a una banda u a otra determinará cosas tan importantes como el alcance máximo, las interferencias y la velocidad pico que puede alcanzar. Si nos conectamos a la banda de 2,4 GHz, disfrutaremos de un mayor alcance, pero debemos recordar que esta alcanza velocidades máximas más bajas que la banda de 5 GHz, y que se ve más afectada por las interferencias.

Por contra, si nos conectamos a la banda de 5 GHz disfrutaremos de una mayor velocidad máxima y de una conexión menos vulnerable a las interferencias, pero su alcance es menor, y en muchos casos no llega a rincones donde la banda de 2,4 GHz sí lo hace. En este caso, lo mejor es que pruebes primero con la banda de 5 GHz, y si ves que la señal que recibes es muy débil o prácticamente nula pruebes con la de 2,4 GHz.

