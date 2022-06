La polémica alrededor de Pegasus, el sistema de espionaje creado y comercializado por la empresa israelí NSO Group está lejos de desaparecer. Más bien al contrario, tanto las revelaciones que se han ido produciendo a lo largo de los últimos meses, como la respuesta por parte de los distintos estados que pretenden acotar el uso de este tipo de herramientas, apuntan a un futuro complicado tanto para Pegasus como para NSO Group.

La compañía, en un intento por mejorar su imagen, ha reconocido errores en el pasado y afirman ser conscientes de los mismos y estar trabajando para evitar que se repitan. Además, ha inaugurado una nueva política de comunicación más transparente (o al menos eso parece), intentando además señalar los defectos de su competencia: «Estamos tratando de hacer lo correcto y eso es más que otras compañías que trabajan en la industria», afirmó Chaim Gelfand, asesor general y director de cumplimiento de la compañía, según un informe de Politico.

Como parte de esa nueva política de comunicación, la compañía ha reconocido que un mínimo de cinco estados europeos habrían hecho uso de Pegasus en el pasado, aunque como era de esperar no ha indicado cuáles. Esto, no obstante, plantea una situación incómoda en el seno de la Unión Europea, dado que la European Data Protection Supervisor (EDPS) ya hizo un llamamiento, a principios de año, para que no se permitiera el uso de Pegasus, al tiempo que otras instituciones comunitarias trabajan para establecer una regulación sobre el uso de este tipo de servicios por parte de los estados.

Más información: The Hacker News