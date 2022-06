NZXT te ayuda a configurar el PC que necesitas para disfrutar de tus juegos favoritos

Configurar un PC para juegos es complicado, sobre todo si tenemos un presupuesto ajustado y queremos afinar al máximo nuestra elección. NZXT lo sabe, y por eso ha lanzado una nueva herramienta integrada en su tienda online que nos ayudará a configurar el equipo que mejor se adapta no solo a nuestro presupuesto, sino también a nuestros objetivos, es decir, a aquellos juegos que serán los más importantes para nosotros.

Para ello, podemos elegir entre numerosos componentes y ver el rendimiento estimado que obtendríamos en diferentes juegos. Si el resultado no se ajusta a nuestras expectativas no pasa nada, podremos ir cambiando los componentes hasta que encontremos la configuración que queremos. Cuando esto ocurra, podremos hacer directamente un pedido a NZXT y listo, no tendremos que preocuparnos de nada más, ya que su equipo de profesionales se ocupará del proceso de montaje.

Sé lo que estás pensando, ¿y no correré el riesgo de incurrir en posibles incompatibilidades? Pues no, porque en cada configuración se mostrarán únicamente componentes compatibles, aunque si tienes cualquier duda siempre puedes contactar directamente con el servicio técnico de NZXT. He echado un vistazo a la herramienta, y la verdad es que está bien planteada, es sencilla e intuitiva y puede ayudar a cualquier persona sin experiencia a configurar un PC potente y sin problemas de compatibilidad en cuestión de minutos.

NZXT y su compromiso con el rendimiento

Este es un detalle muy importante, y por ello he querido dejarle un hueco al final del artículo. NZXT afirma que:

«Todos los componentes en nuestro inventario se prueban rigurosamente para garantizar que sean los mejores que existen. Si no encontramos un componente que cumpla con nuestros estándares, lo construimos nosotros mismos. Es el caso de la premiada refrigeración líquida todo-en-uno Kraken o de nuestras cajas de la Serie H».

Por otro lado, la compañía también asume un compromiso muy claro con los consumidores que deciden montar un PC a través de su taller, tanto en lo que respecta a la calidad del montaje como al rendimiento de la configuración:

Solo utilizan componentes de calidad.

El montaje se realiza por técnicos especializados, de forma profesional y con una óptima gestión del cableado.

Los envíos se realizan con sumo cuidado.

Ofrece garantía integral todo en uno.

Si el PC montado no rinde al nivel previsto en las estimaciones (margen de error del 10%) podemos devolverlo sin coste.

Como dije, para usuarios con poca experiencia, o que no quieran complicarse configurando y montando un PC, es una opción a tener en cuenta, sobre todo por esas estimaciones de rendimiento en diferentes juegos que podemos consultar directamente durante la configuración.