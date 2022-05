Hace apenas unos días hablábamos del impacto que el software de espionaje Pegasus había tenido dentro del entorno político de algunos partidos de Cataluña, pero parece que la extensión de este spyware ha llegado hasta las altas esferas de nuestro gobierno. Y es que el propio ejecutivo ha informado este lunes de que los teléfonos del presidente Pedro Sánchez, así como el de la ministra de Defensa Margarita Robles, habrían sido infectados con el programa con el claro objetivo de espionaje.

En la rueda de prensa urgente realizada esta misma mañana, el ministro Félix Bolaños ha informado de dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional que han revelado que las intervenciones con Pegasus en los teléfonos del presidente y la ministra han sido de carácter ilícito y externo, por lo que un tercero (supuestamente otro país) podría haber tenido acceso a una cantidad de información sensible no determinada.

Así pues, en lo referente a si esta vulnerabilidad podría estar relacionada con el contexto del uso del software en Cataluña, el representante del gobierno ha asegurado que la intervención de ambos teléfonos se ha realizado desde un país exterior, sin haber especificado ningún detalle al respecto. «Tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo […] en una democracia como la nuestra todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial«, señalaba el ministro.

No obstante, si bien no se ha revelado la profundidad exacta de esta vulnerabilidad, según ha explicado Bolaños, los teléfonos de Sánchez y Robles habrían sido infectados con Pegasus a mediados del año pasado. Sin embargo, parece ser que no hay pruebas de ninguna intrusión en los terminales de Sánchez y Robles desde mayo y junio de 2021.

Según ha explicado el portavoz, el hackeo con Pegasus se ha producido en el curso de las investigaciones que está realizando el CNI por el presunto espionaje a 65 abogados, académicos, periodistas y políticos de los entornos independentistas vascos y catalanes.

Bolaños ha anunciado que se van a reforzar los protocolos de seguridad y que el Gobierno está actuando «con todas las capacidades que dispone para esclarecer los hechos». Según fuentes del Ejecutivo, los atacantes habrían conseguido descargar -al menos- 2,6 Gbytes de información del móvil del presidente del gobierno.

No se descarta la posibilidad de que otros teléfonos móviles del miembros del ejecutivo hayan sido intervenidos y actualmente se está realizando un proceso de verificación de todos los dispositivos de comunicaciones de los miembros del Gobierno. También se ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Audiencia Nacional.

Lo que no se ha explicado es porqué se ha tardado un año en descubrir el hackeo del móvil del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa. El Centro criptológico nacional dependiente del CNI tendría que dar las respuestas. No se descartan ceses ni dimisiones.

Pegasus espía sin control

Más allá de los claros fallos en ciberseguridad y las acusaciones al Gobierno español de revelar ahora esta información como «cortafuego» ante las críticas de los independentistas (por el mismo motivo) queda claro que este software espía no solo ha sido usado «contra el terrorismo y la gran delincuencia» como debería haber sido su objetivo y como declara su creador, NSO Group.

Pegasus se ha utilizado desde hace años en actividades ilegales contra periodistas, organizaciones, disidentes, políticos, académicos o cualquier objetivo, violando sistemáticamente derechos. Espionaje a «todo lo que se ha movido» en Internet y por cualquier que lo haya podido pagar. Pedro Sánchez no fue el primero ni será el último responsable gubernamental espiado. Pegasus fue empleado para espiar al Departamento de Estado de EE.UU y también a 13 jefes de estado donde destacaba el presidente de Francia Emmanuel Macron.

Insistimos en que las agencias de inteligencia y cuerpos policiales deben contar con armas digitales para combatir a los malos y proteger al resto de los ciudadanos, pero todo lo que se viene conociendo de Pegasus es terrible. En la Unión Europea hay abierta una investigación tras un informe del regulador de datos europeo donde pide su prohibición total como «respuesta adecuada a los riesgos sin precedentes que plantea esta tecnología, no solo para las personas y dispositivos sino a la propia democracia y al estado de derecho».