Google Chrome rellenará las contraseñas de las apps en iOS

No es un secreto que Google lleva ya tiempo potenciando el uso del gestor de contraseñas de su navegador, Google Chrome. Y es que sí, en sus inicios no cabía considerarlo como tal, pues sus funciones estaban bastante limitadas, recordemos que, por ejemplo, la función para modificar contraseñas no debutó hasta hace algo menos de dos años. En un primer momento solo guardaba las credenciales de los sitios a los que accedíamos si se lo permitíamos, y ya. Práctico, por el soporte multidispositivo, pero limitado.

Como digo, sin embargo, de un tiempo a esta parte Google se ha dado cuenta del enorme potencial de esta función y, en consecuencia, sus funciones han ido creciendo, y cabe entender que el retorno obtenido por la compañía del buscador también lo ha hecho, lo que explica que el gestor de contraseñas de Chrome esté a punto de dar un salto muy importante en iOS. Y, como usuario de ambos (gestor de contraseñas de Google Chrome y un iPhone con iOS), me parece un salto de lo más acertado.

Hasta ahora, el alcance del gestor de contraseñas de Google Chrome en iOS se limitaba al propio navegador, de modo que si querías emplear alguna credencial guardada en el mismo en otra app, debías acceder al gestor, copiarla y llevarla a su destino. Sin embargo esto está a punto de cambiar, ya quela última versión de Google Chrome para iOS (M104) ofrecerá la posibilidad de configurar Chrome como proveedor para la función de autocompletado.

Esta función ya lleva un tiempo estando disponible en Android, pero dadas las limitaciones de seguridad del ecosistema de iOS, su implemenatación en el sistema operativo de Apple ha debido ser más compleja. No obstante, y para aquellos usuarios que confían en el servicio de Google, hablamos de una espera que habrá merecido la pena, pues combinado con la seguridad que proporciona Face ID, que entiendo que será imprescindible para emplear las credenciales guardadas, ofrece una solución tremendamente cómoda y práctica.

Más información: Yahoo! Finance