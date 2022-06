Si tienes un router FRITZ!Box es probable que te hayas dado cuenta de que este viene con un puerto USB Type-A 3.0, aunque algunos modelos de nueva generación, como el FRITZ!Box 7590 y el FRITZ!Box 7590 AX, que es compatible con el nuevo estándar Wi-Fi 6, disponen de dos puertos USB Type-A 3.0

Estoy seguro de que nuestros lectores más avanzados ya habrán sacado partido al puerto USB de su router, pero también estoy convencido de que aquellos con menos experiencia no tendrán del todo claro qué es lo que pueden hacer exactamente con ese conector. Si te encuentras en esa situación no te preocupes, porque en este artículo te vamos a contar todo lo que debes saber para aprovecharlo al máximo.

Antes de entrar en materia ten en cuenta que no todos los routers incluyen un puerto USB, pero en el caso de AVM incluso los modelos más antiguos, como el FRITZ!Box 7390, vienen con este tipo de conectores (limitados al estándar 2.0 en ese caso, como es comprensible). Para comprobar si tu router tiene un puerto USB solo tienes que mirar en la parte trasera, ya que debería ir junto al resto de conectores.

Cosas que puedes hacer con el puerto USB de tu router FRITZ!Box

Sin duda una de las aplicaciones más útiles que tiene dicho conector es la de cargar la batería de dispositivos conectados, y en sentido amplio ya que no se limita a smartphones y tablets. Podemos utilizarlo para cargar prácticamente cualquier cosa que se conecte por USB. Entiendo que puede que no resulte igual de útil en todos los casos, ya que este tipo de puerto suele ir en la parte trasera del router y no siempre es fácil llegar a él, pero es una de sus funciones más interesantes.

También podemos utilizarlo para conectar una unidad de almacenamiento y crear nuestra propia nube de una manera muy sencilla gracias. En el vídeo que encontraréis justo debajo de estas líneas podéis ver todas las opciones que ofrece esta función cuando utilizamos un router FRITZ!Box, y cómo podemos activar la función NAS a través de la interfaz del sistema operativo FRITZ!OS, y las opciones de gestión. Esta es otra de las funciones más interesantes que ofrece.



Ya hemos visto que, gracias al puerto USB de nuestro router, podemos crear nuestra propia nube, utilizar la función NAS y cargar otros dispositivos, pero esto no es todo, también tenemos la posibilidad de conectar una impresora y hacer que esta esté integrada en toda nuestra red. Puede ser muy útil sobre todo si tenemos problemas con su cobertura Wi-Fi en ciertas zonas. A través del puerto USB también podremos transferir archivos e instalar actualizaciones, e incluso utilizar adaptadores 4G para crear una red móvil (tened en cuenta que su soporte puede variar en función del router).

Queda claro que el conector USB que incorporan los routers FRITZ!Box de AVM puede dar mucho juego. Gracias a él podemos disfrutar de un conjunto de funciones muy interesantes que nos harán la vida más fácil, y a las que podremos acceder de una manera muy sencilla, gracias a la interfaz intuitiva y asequible que tiene el sistema operativo FRITZ!OS.

Contenido ofrecido por AVM FRIZ!