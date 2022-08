Apple ya habría completado el desarrollo de iOS 16

Esperamos la presentación de los iPhone 14 dentro de pocas semanas. En principio dos, según la mayoría de los rumores, aunque hasta que Apple envíe las invitaciones al evento no saldremos de dudas. Y, como ocurre siempre en estos casos, la gran duda que se mantendrá hasta ese mismo día es qué se presentará exactamente. Cuando falten solo unos pocos días haremos un resumen de lo que plantean los rumores más fiables, pero incluso así, seguiremos albergando dudas hasta que Tim Cook despida el evento.

Sin embargo hay dos anuncios que sí que podemos dar por seguros. Uno es, claro, el de los propios iPhone, el epicentro del evento, ¿y el segundo? La fecha en la que los de Cupertino liberarán iOS 16, la nueva versión del sistema operativo de Apple, y que seguramente se producirá pocos días después del evento, con anterioridad o coincidiendo con la llegada de los primeros iPhones a los puntos de venta, que si se confirma la presentación en poco más de dos semanas, podría ser el 16 de septiembre.

No esperamos grandes sorpresas al respecto puesto que, como recordarás, las principales novedades de iOS 16 ya fueron anunciadas a principios de junio, durante la WWDC 2022. No obstante, durante estos meses hemos sabido, como mínimo, de una nueva función, el modo Aislamiento, si bien es cierto que el alcance de la misma (en lo referido a la cantidad de usuarios para los que será útil) es bastante limitado. Esto nos señala que iOS 16 podría sumar más funciones en el futuro, pero en este momento ya podemos tener una certeza prácticamente absoluta que no de cara a su lanzamiento.

Y es que, según podemos leer en MacRumors, Mark Gurman afirma que los trabajos de desarrollo de iOS 16 concluyeron, en principio, esta semana (el texto alude a la semana pasada, pero recordemos que en el mundo anglosajón la cuenta de las semanas se suele iniciar el domingo, no el lunes, pese a que el fin de semana lo forman el sábado y el domingo).

«La actualización de iOS 16.0, en la que los ingenieros de Apple terminaron de trabajar esta semana pasada, se lanzará en septiembre junto con watchOS 9. Esas actualizaciones se corresponderán con el nuevo hardware. Las actualizaciones de macOS Ventura y iPadOS, por otro lado, están ahora programadas para octubre (tras los retrasos relacionados con el Stage Manager en el software del iPad) para coincidir con la nueva línea de hardware.»

Esta sería una señal más de que Apple quiere adelantar una semana el lanzamiento de los iPhone, ya que a solo dos semanas de su presentación, la instalación del operativo en todas las unidades que se están produciendo de cara a su lanzamiento debería ser inminente, al punto de que es probable que ya haya comenzado o que lo haga en muy pocos días.