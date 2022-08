La fecha de presentación del iPhone 14 ya es oficial: 7 de septiembre

Llevamos meses esperando la presentación del iPhone 14, y semanas adelantando que, valga la doble redundancia, su presentación podría adelantarse una semana con respecto a lo que viene siendo habitual en la ya tradicional keynote de Apple de septiembre, evento dedicado desde hace ya tiempo a la presentación, entre otros anuncios, de la nueva generación del smartphone de los de Cupertino. Y finalmente podemos confirmar, pues Apple lo ha hecho, que los rumores de los que nos hicimos eco en su momento han resultado ciertos.

Y es que Apple, finalmente, ha empezado a enviar las invitaciones para la presentación del iPhone 14 aunque, como no podía ser de otra manera tratándose de Apple, dicha convocatoria no hace mención alguna no ya al iPhone en particular, sino al contenido en general del evento. Tan solo encontramos la fecha y hora del mismo, 7 de septiembre a las 10.00 AM PT (Pacific Time), las 19.00 en la España peninsular (18.00 en Canarias), un texto en el que se indica que la parte presencial del evento tendrá lugar en el Steve Jobs Theater de Cupertino, la solicitud de confirmación de asistencia y, como suelen hacer, una frase enigmática que, no obstante, será el eje vertebrador del evento. En este caso es «Far Out», lejos.

Presentación del iPhone 14… ¿y qué más?

Por fechas y por rumores, pocas dudas podemos albergar con respecto a que el protagonismo del evento recaerá en los cuatro modelos que compondrán la familia de iPhone 14. Estos serían sus componentes:

iPhone 14 : modelo base de esta generación, con una versión actualizada del Apple A15 y una pantalla de 6,1 pulgadas

: modelo base de esta generación, con una versión actualizada del Apple A15 y una pantalla de 6,1 pulgadas iPhone 14 Max : similar al modelo base pero de mayor tamaño (y por lo tanto quizá también mayor batería) y pantalla de 6,7 pulgadas.

: similar al modelo base pero de mayor tamaño (y por lo tanto quizá también mayor batería) y pantalla de 6,7 pulgadas. iPhone 14 Pro : repitiendo el éxito de las generaciones anteriores, aquí sí que encontraríamos el nuevo SoC Apple A16 y otras mejoras con respecto a los modelos base. Pantalla de 6,1 pulgadas.

: repitiendo el éxito de las generaciones anteriores, aquí sí que encontraríamos el nuevo SoC Apple A16 y otras mejoras con respecto a los modelos base. Pantalla de 6,1 pulgadas. iPhone 14 Pro Max: a diferencia de lo que ocurre con los modelos base, el Pro Max sí que podría tener mejoras adicionales con respecto al Pro 14. En cuanto a su tamaño, esperamos que sea de 6,7 pulgadas, igual que en la generación actual.

De ser así, y todo apunta a ello, se confirmaría que Apple quiere marcar una mayor diferencia entre los modelos base y los Pro, algo que no solo se notaría en sus especificaciones, sino también en el precio. Y es que el modelo base podría ser el único que mantenga el precio con respecto a la generación iPhone 13, mientras que los modelos Pro y Pro Max sí que subirían de precio. Con respecto al Pro Max, que debuta en esta generación ocupando el lugar del malogrado iPhone Mini, en el mercado estadounidense se espera que su precio sea 100 dólares más alto que el del iPhone 14.

¿Y qué mas anuncios esperamos? Pues a este respecto solo hay incertidumbre. Podemos dar por seguro que el evento comenzará con algunos anuncios «menores», relacionados con algunos de los servicios de la compañía (¿quizá algún avance en la expansión de Apple Card? ¿Tal vez de Apple News+? ¿Algún color nuevo para algún dispositivo? Ya en el apartado de platos fuertes, se han producido algunos rumores sobre la renovación de los iPad base, pero otras voces apuntan a que esto ocurriría en octubre o noviembre.

Y por otra parte, Mark Gurman ha planteado la posibilidad de que el evento de presentación del iPhone 14 sea, en realidad, el evento de presentación del iPhone 14 y del Apple Watch Series 8, una nueva generación en la que esperamos novedades en sus componentes y funciones, incluso de cuantificación, pero no en sus sensores. Pero, y esto tengo que mencionarlo, Gurman lleva ya un tiempo errando en algunas de sus predicciones, como cuando apuntó a que la nueva generación del iPhone SE sería más barata que su predecesora, y finalmente resultó ser más cara. Así pues, como suele decirse en el mundo anglosajón, lo mejor es tomarse estas previsiones con una pizca de sal.

Sea como fuere, tenemos una cita el próximo 7 de septiembre tenemos una cita a las 19.00 (hora española peninsular) en la que despejaremos todas las dudas y te contaremos todo sobre los nuevos dispositivos y el resto de anuncios de Apple. ¡Contamos contigo!