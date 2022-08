Nintendo se asocia con Denuvo en contra de la emulación

Que Nintendo es la compañía del sector de los juegos que más esfuerzos dedica a combatir todo aquello que considera una agresión a su propiedad intelectual es algo que, a estas alturas, parece complicado discutir. Desde acciones legítimas como la persecución de la distribución de copias de sus juegos o el uso de sus muchas marcas registradas, hasta ataques legales pero cuestionables a acciones llevadas a cabo por su comunidad de jugadores, la gran N no suele escatimar en medios para este fin. Legítimo, repito, pero en mi opinión excesivo.

Y en esa persecución contra la piratería y la emulación en PC, hoy sabemos que han dado un paso más asociándose con Denuvo Software Solutions GmbH, la desarrolladora austriaca responsable de Denuvo, probablemente el software de gestión de derechos digitales, así como soluciones para evitar el uso de trampas en los juegos, que más rechazo ocasionan en la comunidad gamer. Todavía es recordada la inclusión de su anticheat en Doom Eternal, el increíble error en su distribución y como, poco después, iD Software tuvo que dar marcha atrás y eliminarlo. Y no solo por aquel error o porque está más que comprobado que degrada el rendimiento de los juegos, es que además mostró una buena colección de problemas de seguridad, por no hablar de que es terriblemente intrusivo. Hay desarrolladores de troyanos que no se han atrevido a ir tan lejos.

Irdeto, grupo propietario de Denuvo Software Solutions GmbH, ha anunciado en su web esta colaboración que pone en el punto de mira los emuladores de Nintendo Switch para PC. No por la vía de perseguir su distribución y a sus creadores, claro, de eso ya se encarga Nintendo cuando puede, sino con su herramienta, en un proceso que ellos mismos describen de este modo:

«Se integra perfecta y automáticamente en tu cadena de herramientas de construcción y detecta las diferencias en el comportamiento del juego con respecto a lo que se ha diseñado. De este modo, nuestro software puede detectar que su juego ha sido manipulado y lo hará injugable.»

Es decir, que el software incluido en los títulos de Nintendo sería capaz de identificar patrones de funcionamiento propios y exclusivos de Nintendo Switch, de modo que si éste se intenta ejecutar en un emulador de la consola para PC, es capaz de detectar cambios en dichos patrones, en cuyo caso procedería a bloquear la ejecución.

Podemos esperar, claro está, que los creadores de emuladores de Nintendo Switch para PC centren sus esfuerzos, a partir de la salida del primer juego con la tecnología de Denuvo, en identificar los elementos en los que se basa este mecanismo para, a continuación, adaptar los emuladores para que sean capaces de proporcionar al software anticopia precisamente aquello que quiere «escuchar». No parece algo sencillo, desde luego, pero tampoco un objetivo imposible, menos aún teniendo en cuenta a lo que nos tienen acostumbrados.