¿Despegará la Artemis I el lunes 29?

Poco a poco, pues es un desafío complejo, se van dando pasos en los planes de la NASA aprobados durante la presidencia de Donald Trump para que el ser humano vuelva a pisar la Luna. Resulta simbólico que todo empiece en 2022, cuando se cumplen 50 años desde que un hecho similar tuvo lugar por última vez, con la misión Apolo XVII. Lo que en aquel momento parecía apuntar a una carrera espacial prominente, de repente se quedó sin presupuesto y empezó a dormir un sueño que se ha prolongado cerca de medio siglo.

En mi opinión (que no es más que eso, una opinión personal), son cincuenta años perdidos, cincuenta años en los que se podrían haber producido una gran cantidad de avances en la exploración espacial. Durante todas estas décadas se han puesto en órbita muchos satélites, pero todo aquello que sale de la órbita baja ha sido excepcional (por poco común). Creo que ya lo mencioné en otra ocasión, pero creo que este vídeo del divulgador Martí Montferrer, más conocido como CdeCiencia, expresa a la perfección mi punto de vista al respecto:

Sea como fuere agua pasada no mueve molino, así que en vez de seguir mirando al pasado pensando en lo que pudo ser pero no fue, es el momento de centrar nuestra atención en el presente y en el futuro cercano, pues el programa Artemis de la agencia espacial estadounidense nos ha devuelto la ilusión en este sentido. Todavía no está claro que el hito «botas en la Luna» se produzca antes de que termine esta década, pero al menos ya se avanza en este sentido.

Un paso clave, como ya te contamos hace unas semanas, es el lanzamiento de la Artemis I, previsto para el próximo lunes 29, y que supondrá el más que esperado debut del Space Launch System (SLS), un lanzador que devolverá a la NASA la autonomía perdida desde que se suspendió el programa de los transbordadores espaciales. Hablamos de una misión de 42 días, en órbita alrededor de la Luna para recopilar datos.

Con todo listo para el lanzamiento, y salvo sorpresas del última hora, ahora todo depende de la meteorología del día de lanzamiento, y durante los últimos días ha cundido cierto pesimismo al respecto, pues las condiciones no han sido las ideales. Y hoy ya tenemos una estimación al al respecto, actualmente la misión tiene un 70% de posibilidades de que las condiciones sean aceptables, según el 45º Escuadrón Meteorológico, que proporciona evaluaciones detalladas para las operaciones aéreas y espaciales en los Estados Unidos.

Todavía habrá que esperar hasta tener una predicción más cercana, pero recordemos que en caso de que el lanzamiento no se pueda llevar a cabo el lunes, ya se han identificado otras ventanas óptimas de lanzamiento, los próximos días 2 y 5 de septiembre. No obstante, y después de tanto tiempo de espera, ¿verdad que apetece que pueda llevarse a cabo lo antes posible?