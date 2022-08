¿Una SSD de 30 terabytes por 38,99 dólares? Increíble... pero falso

Ya llevamos un tiempo hablando de la bajada de precios de las tarjetas gráficas (que venían de la terrible situación de dicho mercado a lo largo de 2021), y hace solo unos días te contábamos que el stock empieza a acumularse en los almacenes, lo que apunta a que a corto plazo podemos esperar la llegada de más y mejores ofertas, tanto en lo referido a componentes como también a sistemas completos, tanto portátiles como de sobremesa. Solo Sony, con la subida de precio de la PlayStation 5 parece navegar contracorriente. Claro, que con la desproporción entre oferta y demanda se lo puede permitir.

Así, es buen momento para permanecer atento a las ofertas que vayan apareciendo. Aunque tampoco hace falta que te conviertas en un rastreador, recuerda que todos los viernes publicamos nuestro especial Red Friday, con las mejores ofertas que puedes encontrar en el mercado, al que además se suman los especiales que publicamos en fechas señaladas y en momentos del año en los que resulta más común tener que llevar a cabo compras de este tipo.

Cuando hacemos nuestras selecciones de productos tenemos siempre en cuenta algunos puntos clave, que podemos resumir afirmando en que tengan un precio destacable, que sean productos recomendables y que los puedas adquirir con tranquilidad y seguridad. Y es que en algunas ocasiones es posible encontrar ofertas excepcionales, pero siempre que nos encontramos con una de este tipo, la sometemos a un análisis exhaustivo, para confirmar que son reales y fiables, es decir, que no nos están intentando dar gato por liebre.

¿Y por qué menciono esto? Pues porque de un tiempo a esta parte han empezado a aparecer, primero en Aliexpress y más recientemente en el popular minorista estadounidense Walmart, unidades externas de almacenamiento SSD por unos precios de escándalo, excepcionales, de derribo… todos los adjetivos se quedan cortos para calificar una oferta única e irrepetible: una unidad externa SSD de 30 terabytes por 29 dólares. Demasiado bueno para ser verdad, ¿no crees?

Have you ever heard the expression “if it sounds too good to be true, it probably is”? Well AliExpress is currently advertising a 30 Terabyte SSD for $29. And I just had one delivered. Let’s open it up, shall we? /1 pic.twitter.com/cVXtr42LW5

— Ray [REDACTED] (@RayRedacted) August 25, 2022