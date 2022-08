Elon Musk intenta retrasar el juicio con Twitter

Como ya te contamos en su momento, las aspiraciones de Elon Musk con respecto a la celebración del juicio contra Twitter eran que este se celebrara en febrero del año que viene, y que su duración fuera de diez días. Twitter, por su parte, pedía que el juicio se celebrara en septiembre y que tuviera una duración de cinco días. Y, como ya te contamos en su momento, la jueza Kathaleen McCormick tomó una decisión que podemos calificar con un primer éxito para Twitter, emplazando el juicio al mes de octubre, y determinando que su duración será de cinco días.

La principal (por no decir única) baza de Musk en este juicio para poder salirse con la suya es ser capaz de demostrar que las estimaciones sobre el número de cuentas falsas en la red social, que según la misma no llegan al 5% de las totales, se quedan cortas, y que el número real es bastante superior. Probar algo así es muy complejo, y de ahí que su aspiración fuera que el juicio no se celebrara hasta el año que viene, y que aún no renuncie a la posibilidad de ganar algo de plazo extra.

La semana pasada ambas partes tuvieron que entregar más documentación a la jueza, pero además también se hizo pública la denuncia de Peiter Zatko, exjefe de seguridad de Twitter, sobre problemas de seguridad de la plataforma. Unas denuncias, presentadas ante la SEC, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, en las que acusa a Twitter de negligencia grave en lo que respecta a la seguridad de la información, además de afirmar que la empresa alienta la creación y propagación de bots, minimizando la información real sobre la cantidad de los mismos.

Esta denuncia, como podemos imaginar, ha llegado como llovida del cielo para Elon Musk y su equipo legal. Y es que, como podemos leer en Yahoo! Finance, a consecuencia de la denuncia de Zatko el equipo legal de Musk ha solicitado que el juicio se retrase un mes con respecto a la fecha prevista inicialmente. Un mes que, según afirman, emplearán para «procesar» lo denunciado por este exempleado, y que sí que parece tener una relación bastante directa con respecto a lo alegado por Musk para dar marcha atrás en la operación de compra.

Ahora la gran duda es si Zatko podría ofrecer a Musk, ya sea de manera directa o indirecta, información que acredite aquello que denuncian ambas partes. De ser así, esta podría ser la mejor noticia recibida por el multimillonario en bastante tiempo. No obstante, habrá que esperar hasta comprobar si finalmente se le concede ese mes adicional o si, por el contrario, las fechas no se mueven y, por lo tanto, su equipo legal tiene que actuar aún con mayor premura.