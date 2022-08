¿Pero cuánto va a costar el iPhone 14?

Dentro de una semana, a estas horas, ya habremos podido despejar todas las dudas sobre la generación iPhone 14, cuya presentación está programada para el próximo miércoles 7 de septiembre a las 19.00 (hora peninsular española). Por supuesto, y como con cada presentación de Apple, te contaremos en ese mismo momento qué es lo que han presentado los de Cupertino

Como ocurre siempre que se acerca una presentación de Apple, filtradores y analistas pisan el pedal del acelerador para intentar aportar algo más de información sobre lo que se supone que nos ofrecerá aquello que va a ser presentado. Por norma general suele haber coincidencia entre las distintas voces, pero en ocasiones nos encontramos con planteamientos divergentes y que, por lo tanto, puede resultar interesante tenerlos en cuenta. Más aún si afectan a algo tan crítico como es el precio.

Ya te contamos, hace un par de semanas, que Apple podría mantener el precio del iPhone 14 con respecto al del 13, pero que los modelos Pro y Pro Max podrían experimentar una subida de 100 dólares. Y hasta ahora parecía haber consenso en este punto, pero parece que ya ha aparecido alguna voz disonante. Concretamente un informe de TrendForce del que se hace eco 9to5Mac, apuntaría a un escenario sensiblemente distinto y, sin duda, mejor para los usuarios. Según su teoría, el iPhone 14 costaría 50 dólares menos que el 13, mientras que con los modelos Pro y Pro Max 14 nos encontraríamos con una subida de 50 dólares:

iPhone 13 iPhone 14 (consenso) iPhone 14 (TrendForce) Mini 699,00 $ – – Estándar 799,00 $ 799,00 $ 649,00 $ Max – 899,00 $ 849,00 $ Pro 999,00 $ 1.099,00 $ 1.049,00 $ Pro Max 1.099,00 $ 1.199,00 $ 1.149,00 $

Hablar de una bajada de precio en el iPhone es, siempre, un ejercicio de fe, algo de lo que hemos escuchado hablar mil veces, pero que no se ha materializado prácticamente nunca. Sin embargo, ante unas perspectivas económicas negativas a corto y a medio plazo, TrendForce considera que Apple finalmente podría haber optado por un perfil bastante más conservador, exponiéndose a perder parte de los márgenes que le proporcionarían unos precios más altos, pero evitando una subida de 100 dólares, que podría ser percibida por muchos usuarios como excesiva, pues además se aplicaría a unos modelos que ya son bastante caros, afectando negativamente a sus ventas.

Recordemos que con la generación del iPhone 12, Apple esperaba que el iPhone Mini fuera el modelo más vendido, pero que para su sorpresa, fueron los modelos Pro los que más interés despertaron en el mercado, una tendencia que se ha mantenido en el iPhone 13. ¿Podría una subida de 100 dólares afectar negativamente a la valoración y a la las ventas de los modelos Pro? Es una posibilidad que no podemos descartar. Sí que me sorprende y me extrañaría más la bajada de precio del iPhone 14, pero claro, sería la única opción para mantener la diferencia de precios, en incrementos de 100 dólares, entre cada versión.