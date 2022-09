El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se ha convertido en la gran sensación de las nuevas series estrenadas para la «vuelta al cole» en los servicios en streaming. Según los datos de Amazon, el primer episodio atrajo a más de 25 millones de espectadores en todo el mundo en las primeras 24 horas, lo que marca un récord absoluto en la plataforma Prime Video.

No es para menos. El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder es la serie más ambiciosa producida nunca por Amazon. Y la más cara de la historia de la televisión. Prime Video nació un poco a la sombra del trío de gigantes, Netflix, HBO o Disney, pero no hay duda del potencial económico del gigante del comercio electrónico. Y en esta serie se nota.

Ya sabes que se trata de una aventura de fantasía ambientada en el universo creado por J.R.R Tolkien y en concreto en la Segunda Edad de la Tierra Media La historia se desarrolla muchos años antes de los acontecimientos que vimos en las películas de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

Aunque la serie dice estar basada en los apéndices de los libros del propio Tokien, coincido en el análisis que publicó mi compañero Pomeyrol en el último VOD semanal. Hay muy poca esencia de Tolkien, al menos en los dos primeros capítulos exhibidos y que han sido dirigidos por el español Juan Antonio García Bayona, con notable factura técnica como era esperable.

Ello no tiene que ser negativo, aunque tendremos que ver el resto de la serie para valorar. Ciertamente no es una adaptación fiel (ni de ninguna clase) para los que hayan leído los libros, mientras que gustará en general al resto de usuarios. «Un anillo para gobernarlos a todos». Es indudable que los ejecutivos de Amazon Studios pensaban en el global general a la hora de definir el nuevo contenido para esta superproducción.

Cómo ver gratis El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

No vamos a destriparte más, pero si te interesa y no has podido acceder a continuación te contamos cómo verla gratis. La serie es exclusiva de Prime Video y de momento Amazon no la ofrecerá en ningún otro canal. La mejor manera de ver (gratis, legalmente y en buenas condiciones de calidad de visionado) la primera temporada de la serie (habrá cuatro más, al menos) es aprovechar la prueba gratuita de 30 días que ofrece Amazon.

Para ello, basta suscribirse al servicio Amazon Prime, donde no solo podrás ver todo el contenido gratis de Prime Video como ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’, si no acceso a ofertas de producto, envío gratis en un día para 2 millones de productos; elección de punto de recogida; almacenamiento gratuito e ilimitado de fotos en PrimePhoto; descuentos para reservar videojuegos y otras ventajas en el servicio Twitch; acceso a música en Prime Music o descuentos en compras adicionales de contenido.

Teniendo en cuenta que la primera temporada tendrá ocho episodios y el último se emitirá el 14 de octubre las cuentas están claras. Te suscribes el 15 de septiembre y podrás verla entera y gratis. En todo caso y aunque haya subido de precio, la suscripción a Amazon Prime es un auténtico chollo para todo lo que ofrece.