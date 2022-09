Novedades VOD 36/22: ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’, la adaptación del millón

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y, por fin El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ve la luz. Sobran más palabras… ¿o no?

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video pega el pelotazo con El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, la serie más ambiciosa de la historia… y esto solo acaba de empezar.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder es la largamente esperada adaptación del mundo que inventó J. R. R. Tolkien por parte de Amazon. Ojo, adaptación del mundo, no de las historias, ni mucho menos del estilo y alma de Tolkien que con tanto tino -y, aun así, con numerosos errores y licencias que no tocaban, por más aplaudidas que fueran- trasladó Peter Jackson a la gran pantalla hace ya dos décadas. Aunque intentarlo, lo intentan; por momentos hasta parece conseguirlo… hasta que un diálogo relamido o estúpido, cuando no una escena peregrina digna del Hollywood palomitero del montón, te saca del ensueño.

Con todo, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder es la adaptación del millón, o más bien de los centenares de millones que se ha gastado el gigante tecnológico en la producción, algo que se nota por lo general con admiración desde el primer instante de visionado. En ese aspecto, el visual, los dos capítulos que se han emitido no son solo lo mejor que se ha visto nunca en la pequeña pantalla, sino que está a la altura de lo mejor que se hace en la grande… con matices, pues ni siquiera un inmenso presupuesto puede camuflar una dirección artística en ocasiones brillante, en ocasiones tan sobrecargada y antinatural, que resulta excesiva.

Así que tenemos un aspecto por lo general muy positivo, como es una factura técnica que discurre entre el notable y el sobresaliente, y uno negativo, como es el pasarse a Tolkien por el arco del triunfo. No me entiendas mal, si es que vienes escarmentado por la monserga prowoke para con El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, porque ni se corresponden del todo con la realidad, ni -al menos en el par de capítulos que han salido- se trata de un defecto a destacar. Sí, la serie tiene personajes negros por doquier, mujeres -más allá de Galadriel- llevan la acción como Tolkien nunca habría imaginado…

Pero, seamos sinceros: por más que la Tierra Media entusiasme a muchos, es ficción, fantasía, y este tipo de detalles son una menudencia, siempre que la historia sea buena y esté bien escrita. Es mi opinión, pero el rechazo que me ha provocado El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder no ha sido por estas cosas, sino por la pérdida casi total de la esencia que imprimió Tolkien a su universo. Es lo que decía más arriba: todo suena o asemeja una imitación que no alcanza al original y, por lo tanto, sin la magia de este. Sin embargo…

Sin embargo, si nos abstraemos y dejamos a un margen las novelas y la primera trilogía de películas, estamos ante un producto fastuoso, dirigido con excelencia por J.A. Bayona (Lo imposible, Jurassic World: El reino caído) quien, a juzgar por el ritmo y el empaste, le roba el protagonismo a los mismos creadores, y que aún tiene mucho recorrido por delante. Cinco temporadas por contrato, para ser exactos, y salvo descalabro, algo que no se prevé que suceda, todavía puede dar muchas sorpresas. Así que no diré nada más… hasta que haya terminado la primera temporada.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder es un loable intento de algo que está por determinar. Se merece el beneficio de la duda, aun cuando el legado de Tolkien en el que se apoya se reduce a un decorado y un muntón de nombres conocidos, más para quienes han profundizado en el imaginario del autor inglés, que en quienes tienen como única referencia las películas. Las primeras, claro. Es curioso, porque a pesar de que El hobbit fue un medio desastre, tienen mucho más de Tolkien que la presente ocurrencia (obvio, siendo como son una adaptación de la novela).

Entra en catálogo:

Adivina quién

American Ninja Warrior (T12-T13)

Asesinos

Becoming death

Bob Esponja: La película

Border

C.R.A.Z.Y.

Caché (Escondido)

Calle Cloverfield 10

Chantaje en Broadway

Devuélveme mi suerte

Doble juego

Dog Pound (La perrera)

Dos misioneros

El Chicano

El gran Lebowski

El origen de los guardianes

El séptimo amanecer

Esencia de mujer

Esta abuela es un peligro 2

Guerra de Novias

Guerra de sombras

Heat

Hotel Salvación

Juego de espías

Kenshin, el guerrero samurái 2: Infierno en Kioto

Kenshin, el guerrero samurái 3: El fin de la leyenda

La cura del bienestar

La familia Addams. La tradición continúa

Laura

Love Bite

Megamind

Mi abuelo es un extraterrestre

Más fuerte que el orgullo

Negociador

Noche y Día

Nueve vidas

Oro blanco

Party Hard, Die Young

Peleando en familia

Perdida

Push

Quisiera que alguien me esperara en algún lugar

Shrek

Shrek, felices para siempre (Shrek 4)

Simbad: La aventura del Minotauro

Texicanas (T1)

The Office UK (Serie completa)

Una pareja de tres

Vacaciones en África

HBO Max

HBO Max también está de estreno y además de una polémica serie documental, se trae directamente de los cines (se sigue pudiendo ver en cines) uno de los biopics más populares del momento… (y varias de las pelis de Álex de la Iglesia)

El retorno del rey, sí, pero del rey del rock. De eso va Elvis, una película biográfica protagonizada por Austin Butler (Las crónicas de Shannara) y Tom Hanks con una crítica desigual, pero con una recepción más positiva.

Más contenidos exclusivos:

La saga de los Hammer: escándalo y corrupción (T1). «Un escándalo derriba la fachada perfecta de la familia Hammer. De violaciones a engaños… los oscuros secretos de la familia por fin salen a la luz.»

Entra en catálogo:

800 balas

Astérix en los Juegos Olímpicos

Astérix y Obélix contra César

Call Me by Your Name

Diario de una niñera

Días contados

El caballero Don Quijote

El crimen perfecto

Get a Job

Jorge el curioso 3: Vuelta a la jungla

La comunidad

Las brujas de Zugarramurdi

Liga de la Justicia

Mi hermana del alma

Pequeños detalles

Tesis

Todos a la cárcel

Women in Prison

Netflix

Y no hay más. Netflix trae muchas cosas olvidables, aunque si no quieres comerte la cabeza rebuscando, El diablo en Ohio, Pasaba por aquí y Tú no eres especial es lo que más está dando de que hablar, aunque tampoco sea mucho.

Contenidos exclusivos:

Carnés falsos (T1). «Las jóvenes amigas Zoe y Becca deciden crear su propio emporio de carnés falsos. Pero cuando el negocio empieza a despegar, su vida como criminales se vuelve muy real.»

(T1). «Las jóvenes amigas Zoe y Becca deciden crear su propio emporio de carnés falsos. Pero cuando el negocio empieza a despegar, su vida como criminales se vuelve muy real.» Conejo samurái: Las crónicas de Usagi (T2). «Un conejo adolescente que quiere ser un auténtico samurái se une a un grupo de guerreros con los que protege su ciudad de monstruos yokai, ninjas y malvados alienígenas.»

(T2). «Un conejo adolescente que quiere ser un auténtico samurái se une a un grupo de guerreros con los que protege su ciudad de monstruos yokai, ninjas y malvados alienígenas.» Detox (T1). «Tras darse cuenta de que tienen una relación tóxica con el Internet, las compañeras de piso Léa y Manon deciden hacer lo impensable: no usar dispositivos durante 30 días.»

(T1). «Tras darse cuenta de que tienen una relación tóxica con el Internet, las compañeras de piso Léa y Manon deciden hacer lo impensable: no usar dispositivos durante 30 días.» El diablo en Ohio (T1). «Una psiquiatra dispuesta a proteger a una joven paciente que huyó de una misteriosa secta, acoge a la chica y, al hacerlo, arriesga su propia vida y la de su familia.»

(T1). «Una psiquiatra dispuesta a proteger a una joven paciente que huyó de una misteriosa secta, acoge a la chica y, al hacerlo, arriesga su propia vida y la de su familia.» Eva y Beba y el fantasma del baño de chicas . «Una niebla blanca y fría, tuberías que retumban y una voz espeluznante que sale del desagüe. ¿Está encantado el baño de la escuela? ¡Eva y Beba investigan el caso!»

. «Una niebla blanca y fría, tuberías que retumban y una voz espeluznante que sale del desagüe. ¿Está encantado el baño de la escuela? ¡Eva y Beba investigan el caso!» Eva y Beba . «Cuando Beba descubre que su vecina Eva tiene un don para la magia, ambas se alían para hechizar a la hermana mayor de Beba y hacer que baile… ¡para siempre!»

. «Cuando Beba descubre que su vecina Eva tiene un don para la magia, ambas se alían para hechizar a la hermana mayor de Beba y hacer que baile… ¡para siempre!» Eva y Beba: Condenadas a bailar . «Eva y Beba se apuntan a clase de ballet, pero pronto descubren que tendrán que bailar delante de cientos de personas. Es hora de escaquearse… ¡tout de suite!»

. «Eva y Beba se apuntan a clase de ballet, pero pronto descubren que tendrán que bailar delante de cientos de personas. Es hora de escaquearse… ¡tout de suite!» Festival de trovadores . «Un reencuentro inesperado entre un músico itinerante y su hijo abre viejas heridas mientras emprenden un largo viaje juntos a un festival de trovadores.»

. «Un reencuentro inesperado entre un músico itinerante y su hijo abre viejas heridas mientras emprenden un largo viaje juntos a un festival de trovadores.» I Am a Killer (T3). «En esta serie documental, varios asesinos condenados a muerte narran en primera persona los escalofriantes crímenes que cometieron.»

(T3). «En esta serie documental, varios asesinos condenados a muerte narran en primera persona los escalofriantes crímenes que cometieron.» I Am a Killer: Released (T1). «En este ‘spinoff’ de la docuserie ‘I am a Killer’, un convicto evita su ejecución y se reinserta en la sociedad 30 años después de cometer un asesinato. Y confiesa algo.

(T1). «En este ‘spinoff’ de la docuserie ‘I am a Killer’, un convicto evita su ejecución y se reinserta en la sociedad 30 años después de cometer un asesinato. Y confiesa algo. La fabulosa vida de las esposas de Bollywood (T2). «Las cámaras siguen a cuatro divertidas mujeres de lo más granado de Bollywood, que hacen malabares para compaginar sus trabajos con su amistad y sus familias.»

(T2). «Las cámaras siguen a cuatro divertidas mujeres de lo más granado de Bollywood, que hacen malabares para compaginar sus trabajos con su amistad y sus familias.» La villa del amor . «El viaje de ensueño de Julie a Verona parece torcerse cuando descubre que la villa que ha alquilado ya está ocupada por un (fastidiosamente) atractivo desconocido.»

. «El viaje de ensueño de Julie a Verona parece torcerse cuando descubre que la villa que ha alquilado ya está ocupada por un (fastidiosamente) atractivo desconocido.» Ligar en familia (T1). «Mientras viven en una lujosa villa, varios hermanos solteros se ayudan los unos a los otros a encontrar a sus almas gemelas (y, tal vez, ganar un premio de 100 000 $).»

(T1). «Mientras viven en una lujosa villa, varios hermanos solteros se ayudan los unos a los otros a encontrar a sus almas gemelas (y, tal vez, ganar un premio de 100 000 $).» Pasaba por aquí . «Un grafitero que se dedica a asaltar las casas de los ricos descubre un retorcido secreto en un sótano, lo que desata eventos que ponen en peligro a sus seres queridos.»

. «Un grafitero que se dedica a asaltar las casas de los ricos descubre un retorcido secreto en un sótano, lo que desata eventos que ponen en peligro a sus seres queridos.» Quién da más por mi casa (T1). «Propietarios de todo EE. UU. ofrecen sus casas a cuatro expertos en inversión inmobiliaria para llegar a un acuerdo que les cambiará la vida.»

(T1). «Propietarios de todo EE. UU. ofrecen sus casas a cuatro expertos en inversión inmobiliaria para llegar a un acuerdo que les cambiará la vida.» Secretos de familia (T1). «La boda de una pareja amenaza con acabar en desastre cuando los novios empiezan a desenmarañar la red de secretos y mentiras que conecta a sus dos familias.»

(T1). «La boda de una pareja amenaza con acabar en desastre cuando los novios empiezan a desenmarañar la red de secretos y mentiras que conecta a sus dos familias.» Secretos del deporte: Operación falta antideportiva . «Años después de cumplir sentencia por apostar en partidos de la NBA que él mismo arbitraba, Tim Donaghy rememora el escándalo que puso patas arriba la liga de baloncesto.»

. «Años después de cumplir sentencia por apostar en partidos de la NBA que él mismo arbitraba, Tim Donaghy rememora el escándalo que puso patas arriba la liga de baloncesto.» Tú no eres especial (T1). «La vida en el nuevo pueblo de Amaia se vuelve mucho más interesante cuando un rumor hace creer a sus compañeros de clase que ha heredado los poderes mágicos de su abuela.»

(T1). «La vida en el nuevo pueblo de Amaia se vuelve mucho más interesante cuando un rumor hace creer a sus compañeros de clase que ha heredado los poderes mágicos de su abuela.» Vecinos. «Tras sufrir una crisis nerviosa, Walter cambia la ciudad por el campo. Pero su deseo de llevar una vida tranquila se ve frustrado por sus nuevos y ruidosos vecinos.»

Entra en catálogo:

21: Blackjack

American Pie: Band Camp

Asalto al poder

Barbie en La bailarina mágica

Barbie en Un cuento de Navidad

Beethoven: La búsqueda del tesoro

Beethoven: La gran oportunidad

Caminando entre las tumbas

Canta otra vez

Claymore (T1)

Corazones de acero

Deep in the Darkness

El Internado

El gurú de las bodas

El perfume: Historia de un asesino

El único superviviente

Elvira

Frente al mar

Fuera de Juego

Gigantosaurus (T2)

Green Book

Hermanísimas

Hunter X Hunter (T1-T2)

Jack y su gemela

K-9: P.I.

Kung Fu sion

LOL Surprise: Casa de sorpresas (T1)

La semilla de Chucky

Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio

Las crónicas de Riddick

Last Flight to Abuja

Lluvia de albóndigas

Lluvia de albóndigas 2

Loft

Los diarios de Barbie

Made of Honor

Meru: odisea en el Himalaya

Monster House: La casa de los sustos

Nitro Circus: The Movie

Oblivion

Ouran High School Host Club (T1)

Payday

Rayo negro

Resident Evil: Retribution

The Boy

The International: Dinero en la sombra

They Have Escaped

Una cuestión de género

Una vida en tres días

Under Her Control

Vampire Academy

Apple TV+

Apple TV* estrena una serie para adolescentes…

Contenidos exclusivos:

La vida según Ella (T1). «Tras una experiencia que cambió su vida, Ella, una adolescente de trece años, tiene ganas de aprovechar cada día.»

Disney+

Y Disney+ ni eso: un poquito de relleno y a tirar de lo que vaya saliendo.

Entra en catálogo: